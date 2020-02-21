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Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 2,76 azalış kaydetti. Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 5,13, dolar/TL yüzde 1,07, avro/TL yüzde 0,61 değer kazandı
 21 Şubat 2020 18:35
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Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,76 değer kaybederken, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 5,13, dolar/TL yüzde 1,07, avro/TL yüzde 0,61 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en yüksek 121.242,40, en düşük 114.453,40 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,76 azalışla 116.829,39 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 5,13 kazanımla 324,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 5,07 artarak 2.155,00 lira oldu. Geçen hafta 501,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, bu hafta 526,00 liraya çıktı.

Bu hafta, ABD doları yüzde 1,07 değer kazanarak 6,1190 liraya, avro da yüzde 0,61 artışla 6,6110 liraya yükseldi.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,01, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,34 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 3,00 ile kıymetli madenler fonları oldu.
Anadolu Ajansı
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