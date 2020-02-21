Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
|21 Şubat 2020 18:35
|Yazdır
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,76 değer kaybederken, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 5,13, dolar/TL yüzde 1,07, avro/TL yüzde 0,61 değer kazandı.
BIST 100 endeksi, en yüksek 121.242,40, en düşük 114.453,40 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,76 azalışla 116.829,39 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 5,13 kazanımla 324,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 5,07 artarak 2.155,00 lira oldu. Geçen hafta 501,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, bu hafta 526,00 liraya çıktı.
Bu hafta, ABD doları yüzde 1,07 değer kazanarak 6,1190 liraya, avro da yüzde 0,61 artışla 6,6110 liraya yükseldi.
Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,01, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,34 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 3,00 ile kıymetli madenler fonları oldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Borsa, günü yükselişle tamamladı
21 Şubat 2020 18:25
|Çeyrek altın, tarihin en yüksek seviyesini gördü
21 Şubat 2020 17:32
|Dolar günü rekorla kapattı
21 Şubat 2020 17:15
|Gram altın 323 lirayı aştı
21 Şubat 2020 16:18
|Borsa günün ilk yarısında yükseldi
21 Şubat 2020 13:27
|Gün ortasında Dolar'dan hızlı yükseliş
21 Şubat 2020 12:07
|Borsa yatay seyrediyor
21 Şubat 2020 12:05
|Çeyrek altının zirve yolculuğu
21 Şubat 2020 11:23
|Kuyumcular altın almak isteyeni geri çeviriyor
21 Şubat 2020 10:06
|Borsada kayıplar yüzde 3'ü aştı
20 Şubat 2020 23:33