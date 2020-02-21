Sağlık Müdürlüğünden 'rüşvet videosu'na yalanlama
|21 Şubat 2020 18:46
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Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medyada bir personellerinin "rüşvet" aldığı iddiasıyla paylaşılan videonun gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Müdürlükten yapılan açıklamada, söz konusu video hakkında yapılan incelemenin ardından firma personeli olarak lanse edilen kişinin şehit yakını kadrosunda kamu kurumunda memur olarak çalışan S.Ö. olduğunun belirlendiği kaydedildi.
S.Ö'nün 17 Şubat'ta bankadan çektiği 28 bin lira ile İl Sağlık Müdürlüğü 3. katındaki yine şehit yakını kadrosunda memur olarak çalışan ablası G.A'nın yanına geldiği ve daha sonra onunla mesai bitiminde müdürlükten ayrılıp, kuyumcuya giderek altın aldıkları aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Söz konusu videoda iddia edildiği gibi müdürlüğümüzde herhangi bir personele rüşvet verildiği iddiasının asılsız ve mesnetsiz olduğu anlaşılmıştır. Ancak söz konusu videonun müdürlüğümüz binasından çekildiği tespit edildiğinden konunun aydınlığa kavuşması adına müdürlüğümüzce disiplin soruşturması başlatılmıştır. Ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur."
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