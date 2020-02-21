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Bartın'da komiser yardımcılığına geçiş soruşturmasında 2 tutuklama

Bartın'da komiser yardımcılığına geçiş soruşturmasında yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı
 21 Şubat 2020 18:57
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Bartın'da komiser yardımcılığına geçiş soruşturmasında 2 tutuklama

Bartın'da, 2009 yılındaki komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "nitelikli dolandırıcılık", "suç delillerini yok etme", "resmi belgede sahtecilik" ve "2009 komiser yardımcılığı sınavı sorularının örgüt üyelerine sızdırılması" suçlarından 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.T. ve N.A, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı
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