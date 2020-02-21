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Erdoğan'dan Putin'e: Rejimi İdlib'de dizginlemek şart

Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, rejimin İdlib'de dizginlenmesinin ve insani krizin durdurulmasının şart olduğunu vurguladı
 21 Şubat 2020 19:35
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Erdoğan'dan Putin'e: Rejimi İdlib'de dizginlemek şart

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Erdoğan, rejimin İdlib'de dizginlenmesinin ve insani krizin durdurulmasının şart olduğunu vurgulayarak, İdlib'de çözümün Soçi Mutabakatının tam olarak uygulanmasından geçtiğini belirtti.

İki liderin yapılan tüm anlaşmalara bağlı olduklarını ifade ettikleri görüşmede, Libya'daki gelişmeler de ele alındı.

Anadolu Ajansı
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