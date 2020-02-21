Dinlenmek için oturduğu sandalyede öldü
|21 Şubat 2020 19:52
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ANTALYA'da, Ömer Faruk Uğur (67), dinlenmek için oturduğu sandalyede yaşamını yitirdi.
Olay, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi Yüzüncü Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Akşam saatlerinde bulvar üzerindeki bir restorana gelen Ömer Faruk Uğur, yorulduğunu belirterek, iş yeri sahibinden sandalyeye oturmak için izin istedi. Bir süre sandalyede oturan Uğur'un rahatsızlandığını gören iş yeri sahibi, "Su ister misin?" diye sordu. Sadece dinlenmek istediğini söyleyen Uğur, bir süre sonra hareketsiz şekilde oturmaya başladı.
Uğur'u o şekilde gören iş yeri sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uğur'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Ömer Faruk Uğur'un elinde anahtar, ayağında ise galoş olduğu görüldü.
Uğur'un cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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