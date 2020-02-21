Minik uzaylılar müdür odasına indi
Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki bir ilkokulda yaşanan traji komik olayı herkesi güldürdü
|21 Şubat 2020 20:01
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Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki bir ilkokulda yaşanan traji komik olayı herkesi güldürdü.
Şehit Mustafa Güvenç Aldemir İlkokulu anasınıfı öğrencileri, öğretmenleri Gülşen Bostancı öncülüğünde 'Uzay' konulu derste astronot resmi çizdiler ve füze maketleri yaptılar.
Bir haftalık uğraş sonrası ise bu yaptıkları güzel eserleri okul müdürü İsmail Damar ile paylaşmak isteyince, toplu olarak soluğu okul müdür odasında aldılar. Kısa bir şaşkınlık yaşayan Damar, çocuklara şeker ikram ederek başarılarını kutladı. Yaşanan olay okulda bulunan herkesin gülümsemesine neden oldu.
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