Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Öğrenci taşıyan iki minibüs kaza yaptı: 20 yaralı
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde öğrenci taşıyan iki servis aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada 20 öğrenci yaralandı
|21 Şubat 2020 20:21
|Yazdır
Kaza, saat 15.52 sıralarında İstiklal Mahallesi Akpak Dede Cami mevkiinde meydana geldi. Öğrencileri taşıyan Ö.C. idaresindeki 80 AAB 225 plakalı öğrenci servisi ile O.K. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen öğrenci servisi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle servis araçları kaldırımın üzerinde üst üste durdu.
Çevredekilerin yardımı ile servislerden öğrenciler çıkarıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu ciddi olan öğrenciler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. 16 kişi tedavisinin ardından taburcu edildi. 4 yaralının ise Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Mahkumlara uyuşturucu temin eden İKM tutuklandı
21 Şubat 2020 20:40
|Dinlenmek için oturduğu sandalyede öldü
21 Şubat 2020 19:52
|Otomobilinin bağlanacağını öğrenince polise çarpıp, kaçtı
21 Şubat 2020 18:21
|İstanbul'da düğün konvoyu terörüne 10 gözaltı
21 Şubat 2020 17:07
|AK Parti İl Başkanı trafik kazasında yaralandı
21 Şubat 2020 17:00
|İntiharı önlemek isteyen polis bıçaklandı
21 Şubat 2020 16:49
|Dilencinin cebinden borç verdiği kişilerin listesi çıktı
21 Şubat 2020 16:34
|10 bin kişiye yasa dışı bahis cezası kesilecek
21 Şubat 2020 15:34
|Adliye önünde kan aktı, o anlar kameralara yansıdı
21 Şubat 2020 14:46
|Kumalığı kabul etmeyen kadının başını taşla ezerek öldürdü
21 Şubat 2020 14:30