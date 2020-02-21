TSK, sivil yerleşimleri vuran Esed rejimi topçusuna karşılık veriyor
TSK topçusu, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi genelinde saldırılarına devam eden Beşşar Esed rejimi güçlerine karşılık vermeye devam ediyor. Ayrıca muhaliflerin operasyon başlattığı Serakib ilçesindeki stratejik öneme sahip Neyrab köyünde de çatışmalar yeniden başladı.
|21 Şubat 2020 20:36
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İdlib'in güneyinde Suriye rejimin bulunduğu noktalar Türk Silahlı Kuvvetleri topçusu tarafından ateş altına alınmaya devam ediyor.
TSK, ESED REJİMİ GÜÇLERİNİ VURMAYA DEVAM EDİYOR
Top atışları TSK topçusu, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi genelinde saldırılarına devam eden Beşşar Esed rejimi güçlerine karşılık vermeye devam ediyor.
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