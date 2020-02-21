Bu yıl ikna yöntemiyle teslim olan terörist sayısı 41'e yükseldi
İçişleri Bakanlığı, bir bölücü terör örgütü üyesinin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu, böylece yıl başından beri ikna yöntemiyle teslim olan terörist sayısının 41'e yükseldiğini bildirdi
|21 Şubat 2020 20:56
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İçişleri Bakanlığı, bir bölücü terör örgütü üyesinin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu, böylece yıl başından beri ikna yöntemiyle teslim olan terörist sayısının 41'e yükseldiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ailelerin de desteği ile terör örgütünden ikna yoluyla teslim olmaların sürdüğü belirtildi.
2006'da terör örgütüne katılan Haki kod adlı Adem Özdemir isimli teröristin, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve TEM birimleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının ikna çalışmalarıyla örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğu kaydedildi.
Açıklamada sadece bu yıl ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 41'e yükseldiği vurgulandı.
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