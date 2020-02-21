1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ömer Faruk Kavurmacı'nın cezası belli oldu

Hükmün kesinleşmesiyle birlikte, sanıklar Ömer Faruk Kavurmacı ve Mustafa Şevki Kavurmacı'nın 12 şirket üzerindeki ortaklık paylarına el konulmasına karar verildi
 21 Şubat 2020 21:24
Yazdır
Ömer Faruk Kavurmacı'nın cezası belli oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik TUSKON davasından dosyaları ayrılan tutuksuz sanık Mustafa Şevki Kavurmacı, tutuklu sanık Ömer Faruk Kavurmacı ve firari sanık Ahmet Said Kavurmacı'nın yargılandığı davada karar açıklandı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde sabah saatlerinde başlayan duruşmada tutuklu sanık Ömer Faruk Kavurmacı ile tutuksuz sanık olan babası Mustafa Şevki Kavurmacı'nın esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmaları alındı.

Sanıkların ardından, avukatları söz alarak müvekkillerinin beraatini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Ömer Faruk Kavurmacı'yı "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın suçunun Terörle Mücadele Kanunu (TMK) kapsamında olması nedeniyle cezayı önce 10 yıl 6 aya yükselten heyet, sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışlarını indirim nedeni sayarak cezasını 8 yıl 9 aya düşürdü.

Heyet, sanık Kavurmacı'ya verilen ceza miktarına göre tutuklu kaldığı 3,5 yıllık süre, ortağı olduğu şirketlerdeki hisselerinin müsaderesine karar verilmiş olması, anılan şirketlerin halen kayyım yönetiminde bulunması, mevcut infaz rejimi, dosyanın istinaf ve temyiz süreci ile dosyaya yansıyan sağlık sorunlarını da nazara alarak tahliyesine karar verirken, hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına hükmetti.

Sanık Mustafa Şevki Kavurmacı'yı da "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan önce 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum eden heyet, atılı suçun TMK kapsamında olması nedeniyle cezayı 11 yıl 3 aya yükseltti.

Heyet, sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışlarını dikkate alarak cezasını 9 yıl 4 ay 15 güne indirirken hakkındaki yurt dışı çıkış yasağının devamına karar verdi.

Mahkeme heyeti, hakkında yakalama kararı bulunan firari sanık Ahmet Said Kavurmacı'nın dosyasının ayrılarak, yargılamasının ayrı bir dosya numarası üzerinden yapılmasını kararlaştırırken, hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Soruşturma aşamasında sanıklar Ömer Faruk Kavurmacı ve Mustafa Şevki Kavurmacı'ya ait taşınmaz mallara, kara, deniz ve hava ulaşım araçlarına, banka ve diğer mali kurumlardaki her türlü hesaba, ortağı bulunduğu şirketlerdeki ortaklık paylarına, gerçek veye tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklara, kıymetli evrağa, kiralık kasa mevcutlarına ve diğer mal varlığı değerlerine İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin 18 Ağustos 2016 tarihli kararıyla el konulduğunu hatırlatan heyet, sanıkların ortağı olduğu şirketlerdeki ortaklık payları hariç olmak üzere diğer mal varlığı değerleri yönünden, tedbire konu şahsi mal varlığı değerlerinin suçtan elde edildiğine dair dosya kapsamında kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından el koyma tedbirlerinin kaldırılmasını kararlaştırdı.

Heyet, sanıklara yüklenen suçun, ortaklıklarındaki şirketlerin faaliyetleri çerçevesinde işlendiği ve anılan şirketlerin örgütsel faaliyetlerin odağı haline geldiği anlaşıldığından, sanıkların ortağı bulunduğu ve kayyım olarak TMSF'nin atandığı Aymerkez Mağazacılık, PLS Marka Pazarlama, Aydınlı Moda Tekstil, Aydınlı Mobilya, PCU Tekstil, UHG Hazır Giyim, Aydınlı İnşaat Turizm, AFK Gayrimenkul, Vizyonlife İnş.,Aydınlı Körfez Emlak Geliştirme, Vizyon İşletme Yönetim, Aydınlı Hazır Giyim şirketlerinin ortak paylarının müsaderesine (el konulmasına) karar verdi.

- Deliller adli emanette saklanacak

Bu nedenle soruşturma aşamasında sanıkların ortaklıklarındaki şirketlere TMSF'nin kayyım olarak atanması kararlarının hüküm kesinleşinceye kadar devamına karar veren heyet, adli emanette tutulan, 9 adet 1 dolar, "Herkül" isimli kitapcık, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in yazarı olduğu veya onunla ilgili yazılan kitaplar, 1 adet Fetullah Gülen ibareli süs eşyası, "Sızıntı" dergileri, Zaman ve Bugün gazeteleri, Sonsuz nur-Fetullah Gülen ibareli CD gibi ele geçirilen dokümanların delil olarak saklanmasına hükmetti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bu yıl ikna yöntemiyle teslim olan terörist sayısı 41'e yükseldi
21 Şubat 2020 20:56		 Kırıkkale'de komiser yardımcılığı sınavına FETÖ soruşturması: 11 gözaltı
21 Şubat 2020 20:51
Gaziantep'deki komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 7 tutuklama
21 Şubat 2020 20:43		 TSK, sivil yerleşimleri vuran Esed rejimi topçusuna karşılık veriyor
21 Şubat 2020 20:36
Zonguldak merkezli FETÖ operasyonunda 3 tutuklama
21 Şubat 2020 20:29		 Kadir Topbaş'ın damadı ceza verilerek tahliye edildi
21 Şubat 2020 20:15
FETÖ'nün mahrem imamları itirafçı oldu
21 Şubat 2020 19:25		 Bartın'da komiser yardımcılığına geçiş soruşturmasında 2 tutuklama
21 Şubat 2020 18:57
Adana'da FETÖ sanığı 'mahrem imama' hapis cezası
21 Şubat 2020 18:33		 Akar ve Komutanlar sınırın sıfır noktasında
21 Şubat 2020 17:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:59 - Nabi Avcı: Göç konusunda Türkiye yeterli desteği alamıyor21:57 - Dansçı genci bıçaklayan lise öğrencisinin 13 yıl 4 aya kadar hapsi istendi21:54 - 'Elazığ'da 1000 hasarlı binanın yıkımı yapıldı'21:47 - Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den şehit ailesine ziyaret21:24 - Ömer Faruk Kavurmacı'nın cezası belli oldu21:18 - Bakan Akar'dan şehit ailesine taziye ziyareti20:56 - Bu yıl ikna yöntemiyle teslim olan terörist sayısı 41'e yükseldi20:54 - Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Milli Takıma destek20:51 - Kırıkkale'de komiser yardımcılığı sınavına FETÖ soruşturması: 11 gözaltı20:43 - Gaziantep'deki komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 7 tutuklama
20:40 - Mahkumlara uyuşturucu temin eden İKM tutuklandı20:36 - TSK, sivil yerleşimleri vuran Esed rejimi topçusuna karşılık veriyor20:29 - Zonguldak merkezli FETÖ operasyonunda 3 tutuklama20:21 - Öğrenci taşıyan iki minibüs kaza yaptı: 20 yaralı20:15 - Kadir Topbaş'ın damadı ceza verilerek tahliye edildi20:10 - AK Partili Kurtulmuş'tan Gezi Parkı olayları değerlendirmesi20:01 - Minik uzaylılar müdür odasına indi19:52 - Dinlenmek için oturduğu sandalyede öldü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Atakan'ın annesine davranışı tepki çekti
Polislere evlilik yıl dönümünde bir gün izin verilecek
İçişleri'nden polisler için 8/24 çalışma ve yıllık izin genelgesi
Atakan'dan Aleyna Tilki'ye yanıt
2020 yılı atama izin sayılarının ilk kısmı kurumlara dağıtıldı
Gram altın 323 lirayı aştı
Üniversitelerde, öğretim üyesi atamalarına ilk kez sınırlandırma geldi!
Promosyon rekoru Karapınar ilçe MEM'deymiş!
Babacan'ın partisinin kuruluş tarihi belli oldu
Kuyumcular altın almak isteyeni geri çeviriyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
esnemek 1
Tristan de Cunha 4
yeşim meltem şişli 1
elmalı pasta 2
uzak mesafe ilişkileri 5
ben bu yaz nerdeydim 1
23.02.2020 fenerbahçe vs galatasaray maçı 4
18.02.2020 gezi davasında herkesin beraat etmesi 4
fransa'nın yabancı dil ve kültür derslerini kaldırması 3
Profil resmine eşli resim koymak 1
SON İLANLAR
Çaykur Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Alacak
Ege Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Çaykur 760 geçici işçi alacak
Göç İdaresi Sözleşmeli 5 Mütercim Alacak
İBB 5 unvanda personel almak için ilana çıktı
Enez Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Şırnak Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Konya Kandıra SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam