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Nabi Avcı: Göç konusunda Türkiye yeterli desteği alamıyor

Avcı, Türkiye'nin göç konusunda yaptığı çalışmalar ve üstlendiği sorumluluklar hakkında paylaşımda bulunduklarını belirterek, "Göç konusunda ülkeler arasında sorumlulukların adil bir şekilde paylaşılması gereği üzerine bir kere daha durduk. Çünkü bu konuyla alakalı bir çok alanda Türkiye, özellikle Batı ülkelerinden yeterli desteği alamıyor.
 21 Şubat 2020 21:59
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Nabi Avcı: Göç konusunda Türkiye yeterli desteği alamıyor

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Parlamenter Asamblesi Türk Heyeti Başkanı Nabi Avcı, "Avrupa'da gittikçe yükselmekte olan yabancı düşmanlığı, İslam düşmanlığı ve Türk düşmanlığı konularında daha etkili söylemler geliştirmeye, daha etkili tedbirler almaya mecbur olduğumuzu bir kere daha toplantılarda dile getirdik." dedi.

AGİT Parlamenterler Asamblesinin (AGİTPA) kış dönemi toplantılarına katılmak üzere Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan Türk Heyeti Başkanı Avcı, Türk gazetecilere, iki gündür AGİT bünyesinde yürütülen çeşitli komisyon toplantılarında yaptıkları çalışmaları aktardı.

Avcı, komisyon toplantısının ilk oturumunda Almanya'nın Hanau kentinde gerçekleşen ırkçı saldırı hakkında ilk konuşmayı Türk Heyetinin yaptığını belirterek, "Avrupa'da gittikçe yükselmekte olan yabancı düşmanlığı, İslam düşmanlığı ve Türk düşmanlığı konularında daha etkili söylemler geliştirmeye, daha etkili tedbirler almaya mecbur olduğumuzu bir kere daha toplantılarda dile getirdik." diye konuştu.

Hoşgörüsüzlük, antisemitizm, ayrımcılık ve ırkçılıkla mücadele gibi konular üzerine konuşmalar yaptıklarını kaydeden Avcı, parlamento toplantılarında zaman zaman karşılıklı tartışmaların meydana geldiğini söyledi.

- "Yunanistan'a gereken cevap verildi"

Avcı, Yunanistan'ın göç konusu ve Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşmaya ilişkin yanlış bilgilendirici yaklaşımına gerekli cevapları verdiklerini vurgulayarak, "70 binin üzerinde mültecinin Yunan makamları tarafından uluslararası hukuka aykırı bir şekilde Türkiye'ye geri gönderilmesi örneğini cevap olarak verdik." ifadesini kullandı.

Ekonomi komisyonunda Çin'in "kuşak ve yol projesinin" yoğun tartışmalara neden olduğunu belirten Avcı, Fransa başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinin Çin'in bu girişiminden rahatsız olduklarını belirterek, Çin'in kuşak ve yol projesinin Türkiye açısından önemli olduğunu, bu konudaki yaklaşımlarını da oturumda ifade ettiklerini aktardı.

- "Göç konusunda Türkiye yeterli desteği alamıyor"

Avcı, Türkiye'nin göç konusunda yaptığı çalışmalar ve üstlendiği sorumluluklar hakkında paylaşımda bulunduklarını belirterek, "Göç konusunda ülkeler arasında sorumlulukların adil bir şekilde paylaşılması gereği üzerine bir kere daha durduk. Çünkü bu konuyla alakalı bir çok alanda Türkiye, özellikle Batı ülkelerinden yeterli desteği alamıyor." görüşünü paylaştı

Toplantı kapsamında AGİTPA Başkanı George Tsereteli ile heyet olarak olumlu bir görüşme gerçekleştirdiklerini, özellikle gelecek yıl Kanada'nın Vancouver kentinde yapılacak AGİTPA toplantılarında ele alınacak bazı konu ve kararlara ilişkin Türk tarafının görüş ve yaklaşımlarını aktardıklarını ifade etti.

- Terörle mücadele

Avcı, terörle mücadele ve yabancı terörist savaşçılar konusunun ele alınan bir başka başlık olduğunu belirterek, "Türkiye'nin bu konuda uluslararası camiaya yaptığı katkılar, ama yeterince karşılık bulamadığımız bazı durumlarda burada meslektaşlarımız ve komisyon üyeleriyle paylaşıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin 18 yıl aradan sonra Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) önemli karar alma organı olan AGİT Güvenlik ve İşbirliği Forumu'nun (AGİF) dönem başkanlığını geçen ay devraldığını anımsatan Avcı, bu durumun Türkiye için olumlu bir gelişme olduğunu sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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