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Deprem bölgesine 126 milyon 500 bin lira nakdi yardım gönderildi

Elazığ'daki depremin ardından bölgeye Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve AFAD tarafından 126 milyon 500 bin lira nakdi yardım gönderildi.
 21 Şubat 2020 22:49
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Deprem bölgesine 126 milyon 500 bin lira nakdi yardım gönderildi

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremin ardından bölgeye Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve AFAD tarafından 126 milyon 500 bin lira nakdi yardım gönderildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Twitter hesabından 24 Ocak'ta meydana gelen depremin ardından yapılan çalışmalar ve yardımlara ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.

Buna göre, Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve AFAD tarafından Elazığ ve Malatya'ya 126 milyon 500 bin lira nakdi yardım gönderildi.

Geçici barınma için kurulumuna devam edilen konteyner kentlerde, Elazığ'da 4 bin 790 ve Malatya'da 402 kişiye konteyner sağlandı.

Bölgedeki 54 bin 550 depremzedeye günde 3 öğün sıcak yemek veriliyor.

Deprem sonrası bölgeye 29 bin 934 çadır, 29,5 ton kömür, 70 bin 910 yatak, 157 bin 653 battaniye, 341 ton odun, 47 bin 586 ısıtıcı ile soba, 104 bin 554 gıda kolisi, 61 bin 200 alışveriş kartı, 105 bin 967 kıyafet, 143 bin 412 paket hijyen malzemesi ve bebek bezi dağıtıldı.
Anadolu Ajansı
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