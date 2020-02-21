Meteoroloji'den yeni uyarı: Kuvvetli şekilde geliyor
|21 Şubat 2020 23:19
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, Orta Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde saatte 50-75 kilometre hızla fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
Vatandaşların Orta Ege'de beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji'nin tahminlerine göre yurt genelinde bu hafta boyunca mevsim normallerinde seyredecek. Cumartesi günü Marmara geneli parçalı bulutlu ve yağışlı, İç Anadolu ve Doğu Anadolu yer yer kar yağışlı olacak.
Karadeniz Bölgesi'ni yağmurlu bir cumartesi bekliyor.
Pazar günü ise Marmara ve Batı Karadeniz'de güneş açıyor. Marmara'da sıcaklık en yüksek 10, en düşük ise 3 dereceyi gösterecek.
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