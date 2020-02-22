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Çaykur'da yıllık 1300 liralık banka promosyonu

Enerji Bir Sen, Çaykur'da yıllık kişi başı 1300 liralık banka promosyonu ihalesinin sonuçlandırıldığını açıkladı
 22 Şubat 2020 00:04
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Çaykur'da yıllık 1300 liralık banka promosyonu

Yetkili sendika olan Enerji Bir Sen, Çaykur'daki banka promosyonu ihalesinin sonuçlandığını duyurdu.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, Çaykur genelinde banka promosyonu olarak ve yıllık kişi başı 1300 lira ile anlaşma sağlanmıştır. Beş yıllık yapılan anlaşma ile çalışanlar her yıl 1300 lira promosyon alacak.
Memurlar.Net
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