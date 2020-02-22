22 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, partisinin İl Dışilişkiler Güneydoğu Anadolu Bölge Toplantısı ile Bozova İlçe Kongresi'ne katılacak, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini, partisinin İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Şanlıurfa/09.40-19.45)

2- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek AK Parti Çorum Merkez İlçe Kongresine iştirak edecek.

(Çorum/11.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 7. Anadolu Güneşi Elektrik Üretim Konferansı'na katılacak, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, AK Parti Siyaset Akademisi 19. Dönem Açılışı İlk Ders Toplantısı'na ve Mimar ve Mühendisler Grubu Şubesi 5. Olağan Genel Kuruluna iştirak edecek.

(Kayseri /11.30-19.00)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Çalıştayı'na katılacak.

(İstanbul/10.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Berlin)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Pekin/Ankara)

3- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)

4- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor

(Trablus/Moskova/Ankara)