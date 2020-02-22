EBS: Bakanı görevden aldırmaya çalıştığımız iddiası hayal ürünü

Eğitim-Bir-Sen İstanbul 5 No'lu Şube Başkanı Yusuf Sabaz'ın açıklaması:

Müfteriler attıkları iftiranın hesabını yargı önünde verecekler

Bir gazetenin internet sayfasında 'Eğitim-Bir-Sen ile ilgili skandal bir iddia' başlığıyla yer alan haber hakkında açıklama yapma gereği hasıl olmuştur.

Öncelikle, başlıkta da ifade edildiği gibi ortaya atılan 'iddia' bizi, sendikamızı bağlamamaktadır. Haberin hazırlanış şekli, kurgusu, zamanlaması manidardır. Genellikle 15 Mayıs mutabakatları öncesi birçok yalan yanlış haber servis edilmektedir. Buna bir yere kadar da alıştık ancak 'Bakanı görevden aldırmak' gibi hayal sınırlarını zorlayan bir iddiayla kamuoyunu ve eğitim camiasını meşgul etmek cüretinde bulunmak ve ana muhalefet partisi genel başkan yardımcısının buna alet olması 'yok artık' dedirtmektedir.

Son dönemde, 15 Mayıs mutabakatına doğru Şube olarak çalışmalarımızı hızlandırdık. Bu bağlamda, söylemediğimiz sözlerin söylenmiş gibi yazılıp çizilmesi, sözlerimizin saptırılıp farklı yorumlanması son derece üzücüdür.

Söz konusu haber, tamamen hayal mahsulü ve uydurmadır. Skandal yanı, gerçek dışı olayları varmış gibi göstererek kamuoyunu yanıltıcı kirli bir senaryo ile ortaya süren şahısların iftirasıdır. Bu şekil bir mülakat kesinlikle verilmediği gibi yalan haberde kayıtlı hususlar sendikacılık ilkeleriyle de bağdaşmamaktadır.

Sendikacılığı yalan yanlış beyanlar üzerine inşa eden ve iftiracı yaklaşımla sendikacılık yaptığını zanneden zavallılara söyleyecek fazla sözümüz yoktur. Herkes şunu bilmelidir ki, yüklendiği misyon ve yeni ufuklara yelken açan Eğitim-Bir-Sen, hak, emek ve özgürlük konusunda çığır açan bir yaklaşımı benimseyerek yol almaktadır.

Eğitim-Bir-Sen İstanbul 5 No'lu Şube olarak, sendikal çalışmalarımızı demokratik bir ortamda herhangi bir mağduriyete mahal vermeden, zamandan tasarruf etme şiarıyla yolumuza devam ediyoruz. Çıkan haberin aslının olmadığı gibi, çamur at, izi kalsın politikası üzerine yürütülen ve muhalifliği yalan söyleyerek yapmaya çalışan düşünceye tek sözümüz şudur: Yazdıklarınız, düşüncelerinizin yazıya dökülmüş halidir.

Sayın Bakanımız ve Bakanlığımız ile ilgili herhangi bir cümle sarf edilmemiştir. Toplantımız, tamamen sendika gündemli olarak yapılmıştır. Nasıl oluyor da bu şekilde iftira dolu bir haber çıkıyor anlamış değiliz.

Son olarak, iddia adı altında sendikamıza atılan iftira atanlara karşı haklarımızı yasal yollardan arayacağımız, müfterilerin yargı önünde hesap vermeleri için elimizden geleni yapacağımızın bilinmesini istiyoruz.

Yusuf Sabaz

Eğitim-Bir-Sen İstanbul 5 No'lu Şube Başkanı

