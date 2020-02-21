AK Partili Karaaslan: AK Parti çözümün partisidir
|21 Şubat 2020 23:37
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti'nin Türkiye'de hizmet bekleyen herkesin umudu olduğunu belirterek, " AK Parti çözümün partisidir." dedi.
Karaaslan, partisinin Samsun Büyükşehir Belediyesine ait Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlediği kadın kolları, gençlik kolları ve mahalle başkanları istişare kurulu toplantısına katıldı.
Burada konuşan Karaaslan, AK Parti'nin Samsun'da 200 binin üzerinde üyesi olduğuna işaret etti.
Samsun'da her 5 seçmenden birinin AK Partili olduğunu dile getiren Karaaslan, şunları söyledi:
"Ama 2002 yılından bu yana her seçmen mutlaka AK Parti'ye bir kez oy vermiştir. Bütün mahallelerin nabzını tutan, tüm vatandaşın ihtiyacını bilen bir parti olarak yeniden bir hamle yapmanın başlangıcında ve arifesindeyiz. AK Parti ailemizi ne kadar büyütürsek coğrafyamızın yanı başında ve dünyayı ilgilendiren her meselenin başında bizim de payımız olacaktır. Çünkü biz Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ekibiyiz. Bugün dünyaya o dik duruşu ve tavrı ile meydan okuyan, haksızlıkları görmezden gelmeyen, haksızlıklara gözünü ve kulağını kapatmayan ve mazluma elini uzatan bir liderin ekibi içinde olmak bizim sorumluluğumuzu da katbekat arttırmaktadır."
Muhalefet partilerinin üye sayısına değinen Karaaslan, şöyle devam etti:
"Türkiye'de bütün siyasi partilerin üye sayısı 3 milyondur. AK Parti'nin sadece kadın kolları üye sayısı 5 milyon, ana kademesi ve gençlik kolları ile beraber 13 milyona yaklaşmış durumdayız. Tablo çok net. Yeni üyelere ve yeni yüzlere kapılarımızı sonuna kadar açtık. Vatandaşımızın sorunlarının çözümü partimizdedir. Tıpkı bugün İdlib'de, tıpkı bugün Kudüs'te, tıpkı bugün Libya'da olduğu gibi. Nasıl oralardaki insanlar gözünü dikmiş Türkiye'ye bakıyor, nasıl dünyada mazlumların umudu isek aynı zamanda Türkiye'de bizden hizmet bekleyen herkesin umuduyuz. AK Parti çözümün partisidir. AK Parti vatandaşın hizmet standardını yükselti, şimdi onun da ötesine geçirecek partidir."
Karaaslan, AK Parti'nin insana dokunan, vatandaşın elini sıkan, derdini dinleyen ve çözen siyaset anlayışının temsilcisi olduğunu sözlerine ekledi.
Toplantıda Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu ve İlkadım ilçe Başkanı Dursun Mücahit Erbin de birer konuşma yaptı.
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