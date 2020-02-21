1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AK Partili Karaaslan: AK Parti çözümün partisidir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti'nin Türkiye'de hizmet bekleyen herkesin umudu olduğunu belirterek, " AK Parti çözümün partisidir." dedi.
 21 Şubat 2020 23:37
Yazdır
AK Partili Karaaslan: AK Parti çözümün partisidir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti'nin Türkiye'de hizmet bekleyen herkesin umudu olduğunu belirterek, " AK Parti çözümün partisidir." dedi.

Karaaslan, partisinin Samsun Büyükşehir Belediyesine ait Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlediği kadın kolları, gençlik kolları ve mahalle başkanları istişare kurulu toplantısına katıldı.

Burada konuşan Karaaslan, AK Parti'nin Samsun'da 200 binin üzerinde üyesi olduğuna işaret etti.

Samsun'da her 5 seçmenden birinin AK Partili olduğunu dile getiren Karaaslan, şunları söyledi:

"Ama 2002 yılından bu yana her seçmen mutlaka AK Parti'ye bir kez oy vermiştir. Bütün mahallelerin nabzını tutan, tüm vatandaşın ihtiyacını bilen bir parti olarak yeniden bir hamle yapmanın başlangıcında ve arifesindeyiz. AK Parti ailemizi ne kadar büyütürsek coğrafyamızın yanı başında ve dünyayı ilgilendiren her meselenin başında bizim de payımız olacaktır. Çünkü biz Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ekibiyiz. Bugün dünyaya o dik duruşu ve tavrı ile meydan okuyan, haksızlıkları görmezden gelmeyen, haksızlıklara gözünü ve kulağını kapatmayan ve mazluma elini uzatan bir liderin ekibi içinde olmak bizim sorumluluğumuzu da katbekat arttırmaktadır."

Muhalefet partilerinin üye sayısına değinen Karaaslan, şöyle devam etti:

"Türkiye'de bütün siyasi partilerin üye sayısı 3 milyondur. AK Parti'nin sadece kadın kolları üye sayısı 5 milyon, ana kademesi ve gençlik kolları ile beraber 13 milyona yaklaşmış durumdayız. Tablo çok net. Yeni üyelere ve yeni yüzlere kapılarımızı sonuna kadar açtık. Vatandaşımızın sorunlarının çözümü partimizdedir. Tıpkı bugün İdlib'de, tıpkı bugün Kudüs'te, tıpkı bugün Libya'da olduğu gibi. Nasıl oralardaki insanlar gözünü dikmiş Türkiye'ye bakıyor, nasıl dünyada mazlumların umudu isek aynı zamanda Türkiye'de bizden hizmet bekleyen herkesin umuduyuz. AK Parti çözümün partisidir. AK Parti vatandaşın hizmet standardını yükselti, şimdi onun da ötesine geçirecek partidir."

Karaaslan, AK Parti'nin insana dokunan, vatandaşın elini sıkan, derdini dinleyen ve çözen siyaset anlayışının temsilcisi olduğunu sözlerine ekledi.

Toplantıda Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu ve İlkadım ilçe Başkanı Dursun Mücahit Erbin de birer konuşma yaptı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kuramer, Türkiye Gazetesine tepki gösterdi
22 Şubat 2020 00:16		 22 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları
22 Şubat 2020 00:10
TSK, İdlib'e 'Kasırga roket sistemi' sevk etti
21 Şubat 2020 23:55		 BM'den İdlib açıklaması: Derhal ateşkes istiyoruz
21 Şubat 2020 23:41
'Türkiye olmadan İdlib sorununun çözülmesi imkansız'
21 Şubat 2020 23:17		 Türkiye, Akdeniz-PA 2020 ödülüne layık görüldü
21 Şubat 2020 23:14
Bakan Varank, milli tren için işçilerle birlikte kaynak yaptı
21 Şubat 2020 23:11		 Pakistan Başbakanı, yeni hastaneye Recep Tayyip Erdoğan ismini verdi
21 Şubat 2020 22:42
Nabi Avcı: Göç konusunda Türkiye yeterli desteği alamıyor
21 Şubat 2020 21:59		 Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den şehit ailesine ziyaret
21 Şubat 2020 21:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:16 - Kuramer, Türkiye Gazetesine tepki gösterdi00:13 - Mansur Yavaş hakkında suç duyurusu00:10 - 22 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları00:05 - Bir kurum daha, atama izni sınırlamasına tabi tutulmayacak00:05 - Kazandıran Şubat seçili ürünlerde kargo bedava00:04 - Çaykur'da yıllık 1300 liralık banka promosyonu23:55 - TSK, İdlib'e 'Kasırga roket sistemi' sevk etti23:41 - BM'den İdlib açıklaması: Derhal ateşkes istiyoruz23:37 - AK Partili Karaaslan: AK Parti çözümün partisidir23:27 - 2000-2014 yıllarında, askeri lise sınavlarını kazananların %97'si, ilk ve orta öğretimde başarılı değildi
23:19 - Meteoroloji'den yeni uyarı: Kuvvetli şekilde geliyor23:17 - 'Türkiye olmadan İdlib sorununun çözülmesi imkansız'23:14 - Türkiye, Akdeniz-PA 2020 ödülüne layık görüldü23:11 - Bakan Varank, milli tren için işçilerle birlikte kaynak yaptı22:51 - Karısını öldüren astsubay intihar etti22:49 - Deprem bölgesine 126 milyon 500 bin lira nakdi yardım gönderildi22:42 - Pakistan Başbakanı, yeni hastaneye Recep Tayyip Erdoğan ismini verdi21:59 - Nabi Avcı: Göç konusunda Türkiye yeterli desteği alamıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Mansur Yavaş hakkında suç duyurusu
Bir kurum daha, atama izni sınırlamasına tabi tutulmayacak
Çaykur'da yıllık 1300 liralık banka promosyonu
Kazandıran Şubat seçili ürünlerde kargo bedava
22 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları
Kuramer, Türkiye Gazetesine tepki gösterdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Es Reicht 2
23.02.2020 fenerbahçe vs galatasaray maçı 4
Cemile 1
football manager 2019 1
atakan kayalar 5
osman kavala 1
aklından geçeni söylemek 8
elmalı pasta 2
kombo 4
yeşim meltem şişli 1
SON İLANLAR
Çaykur Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Alacak
Ege Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Çaykur 760 geçici işçi alacak
Göç İdaresi Sözleşmeli 5 Mütercim Alacak
İBB 5 unvanda personel almak için ilana çıktı
Enez Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Şırnak Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Konya Kandıra SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam