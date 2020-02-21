TSK, İdlib'e 'Kasırga roket sistemi' sevk etti

independentturkish.com'dan Cihat Arpacık'ın haberine göre; İdlib'de Türkiye ile Rusya ve Şam yönetimi arasındaki gerginlik devam ederken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kente intikali sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de yaşananlar için "Savaş diyebilirim" ifadelerini kullandı.

TSK bugün İdlib'e uzun menzilli "Kasırga roketi" sistemi sevk etti.

35 ila 100 km arasında etkili menzile sahip olduğu bilinen güdümlü roketler T-300 Çok Namlulu Roketatar Sistemi ile kullanılıyor.

Suriye içine konuşlandırılacak olan sistemin, rejim güçlerinin elde tuttuğu alanlardan gelmesi beklenen tehdite cevap vermesi bekleniyor.

Independent Türkçe'ye bilgi veren TSK destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) yetkilileri İdlib'de ilerlemeye çalışan rejim güçlerinin TSK tarafından roket ve obüslerle vurulduğuna dikkat çekerek Kasırga roketlerinin de bundan sonra kullanılabileceğine değindi.

Lazkiye, Halep ve Hama'daki hedefleri vurabilecek kapasitede

Sınır hattından yaklaşık 30 kilometre içeri sevk edilen kasırga sistemi, Suriye rejiminin kalesi sayılan Lazkiye, Halep ve Hama'daki hedefleri vurabilecek kapasitede.

İdlib'e büyük bir yığınak yapan TSK'nın bölgede 100 binden fazla mensubunun olduğu ifade ediliyor.