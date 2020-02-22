Nuh Mete Yüksel'den Erdoğan'a destek

Eski Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcısı Nuh Mete Yüksel, önceki gün, FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmasına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

Yeni bir açıklama yapan Nuh Mete Yüksel, yaptığı açıklamaların yanlış anlaşıldığını, herhangi bir siyasi partiye üyeliğinin olmadığını, FETÖ'nün 60 yıllık faaliyetinde herkesin ihmali, kusur ve kabahati olduğunu, 15 Temmuz'dan sonra devletin gerçek anlamda mücadeleye giriştiğini belirtti ve Cumhurbaşkanı için "bu örgütle gerçek anlamda mücadele etme kararlığındaki Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bu mücadeledeki ekip arkadaşlarına saygılarımı sunuyor ve başarılarının devamını diliyorum" dedi

İşte o açıklama: