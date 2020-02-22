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Youtuber Hayrettin, 3 ünlü fenomeni biraraya getirdi

Youtuber ve komedyen Hayrettin, son dönemde sosyal medyada fenomen olan üç ismi bir araya getirdi.
 22 Şubat 2020 00:30
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Youtuber Hayrettin, 3 ünlü fenomeni biraraya getirdi

Youtuber ve komedyen Hayrettin, son dönemde sosyal medyada fenomen olan üç ismi bir araya getirdi.

Üç isimle bir skeç çeken Hayrettin'in bu projesi de sosyal medyada beğeniyle karşılandı. Aralarında "Ankara beni bulsun" diyen Cihangir ile "Sabaha kadar buradayız" Sivasspor taraftarı da yer aldı.

Öte yandan sürekli Giresunlu ve Türk olmasıyla övündüğü videolarıyla bilinen "Giresunlu Türk" de bu çalışmada yer aldı. Kendisini ünlü yapan video bu kez Hayrettin ve diğer fenomenlerle birlikte tekrar canlandırıldı.
Memurlar.Net
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