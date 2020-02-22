1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kamu kurumlarının dahil olduğu sendika hizmet kollarında değişiklik

Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 22 Şubat 2020 00:43
Yazdır
Kamu kurumlarının dahil olduğu sendika hizmet kollarında değişiklik

Kamu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığından:

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 7/9/2001 tarihli ve 24516 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca" ibaresi "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca" olarak, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan "Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı" ibaresi "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 7 - Bu Yönetmelik hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı müştereken yürütür."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin eki ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 - Bu Yönetmelik hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı müştereken yürütür.

Ekler için tıklayınız
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
7221 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, yayımlandı
20 Şubat 2020 08:20		 Dışişleri Bakanlığı, iki unvana, yazılı ve sözlü sınavla personel alacak
20 Şubat 2020 08:15
5 kurumun dolu ve boş kadro kararnamesi yayımlandı
07 Şubat 2020 08:33		 2020 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ
05 Şubat 2020 12:15
Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik
01 Şubat 2020 00:39		 Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik
01 Şubat 2020 00:37
Yurtdışı Gündelik Kararı, Resmi Gazetede yayımlandı
25 Ocak 2020 09:47		 Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine ve Maliye Uzmanlığı Yönetmeliği
25 Ocak 2020 06:09
Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik
25 Ocak 2020 06:04		 Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yönetmeliğinde Değişiklik
25 Ocak 2020 06:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:03 - Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki: Şiddetle kınıyoruz01:01 - Otomobil polis otosuna çarptı: 2'si polis 3 yaralı00:50 - Fitch'ten Türkiye değerlendirmesi00:43 - Kamu kurumlarının dahil olduğu sendika hizmet kollarında değişiklik00:37 - EBS: Bakanı görevden aldırmaya çalıştığımız iddiası hayal ürünü00:30 - Youtuber Hayrettin, 3 ünlü fenomeni biraraya getirdi00:21 - Nuh Mete Yüksel'den Erdoğan'a destek00:16 - Kuramer, Türkiye Gazetesine tepki gösterdi00:13 - Mansur Yavaş hakkında suç duyurusu00:10 - 22 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları
00:05 - Bir kurum daha, atama izni sınırlamasına tabi tutulmayacak00:05 - Kazandıran Şubat seçili ürünlerde kargo bedava00:04 - Çaykur'da yıllık 1300 liralık banka promosyonu23:55 - TSK, İdlib'e 'Kasırga roket sistemi' sevk etti23:41 - BM'den İdlib açıklaması: Derhal ateşkes istiyoruz23:37 - AK Partili Karaaslan: AK Parti çözümün partisidir23:27 - 2000-2014 yıllarında, askeri lise sınavlarını kazananların %97'si, ilk ve orta öğretimde başarılı değildi23:19 - Meteoroloji'den yeni uyarı: Kuvvetli şekilde geliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Bir kurum daha, atama izni sınırlamasına tabi tutulmayacak
Mansur Yavaş hakkında suç duyurusu
Nuh Mete Yüksel'den Erdoğan'a destek
Çaykur'da yıllık 1300 liralık banka promosyonu
Youtuber Hayrettin, 3 ünlü fenomeni biraraya getirdi
EBS: Bakanı görevden aldırmaya çalıştığımız iddiası hayal ürünü
Fitch'ten Türkiye değerlendirmesi
Kamu kurumlarının dahil olduğu sendika hizmet kollarında değişiklik
Kazandıran Şubat seçili ürünlerde kargo bedava
Kuramer, Türkiye Gazetesine tepki gösterdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
23.02.2020 fenerbahçe vs galatasaray maçı 2
Es Reicht 2
yeşim meltem şişli 1
yalı çapkını 4
kombo 4
sahibinden.com reklamı 1
belirsizlik 1
18.02.2020 gezi davasında herkesin beraat etmesi 4
Tatil Yerleri 5
bu radyasyona karşıyız 2
SON İLANLAR
3 bin kişilik ASDEP alımı için takvim bekleniyor
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam