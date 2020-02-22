Emniyetin yayınladığı personel motivasyonu genelgenin tam metni
|22 Şubat 2020 11:07
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Emniyet Genel Müdürlüğünün 21 Şubat 2020 tarihi itibariyle yayımladığı "Personelin Moral ve Motivasyonu" konulu Genelgeyi yayımlıyoruz.
Genelgeden dikkat çeken bazı maddeler şu şekilde:
- Personelin evlilik yıldönümlerinde, 657 sayılı DMK'da düzenlenen mazeret
izninin bir gününün yetkili amirler tarafından kullandırılmasının sağlanması
- Personelin görev dağılımında ve birimlerdeki istihdamında adil olunması
- Ek görevlendirmelerde eşitlik ve şeffaflığa önem verilmesi, görevlendirme çizelgelerinin birimlere dağıtılarak personele duyurulmasının sağlanması
- İl emniyet müdürlüklerindeki polis merkezi amirlikleri ve resmi ekiplerde 8/24 çalışma sistemine tamamen geçilmesi, diğer birimlerde de bu sisteme geçilebilmesi için imkanlar dahilinde gerekli planlama ve değerlendirmelerin yapılması
İŞTE GENELGENİN TAM METNİ
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