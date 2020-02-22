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Millet Kütüphanesi ilk gün doldu taştı

Beştepe'de içinde 4 milyon eser bulunan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, ilk gün ziyaretçi akınına uğradı. Vatandaşlar, 7 gün 24 saat hizmet verecek kütüphane binasını gezdi ve kitapları inceledi
 22 Şubat 2020 06:40
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Millet Kütüphanesi ilk gün doldu taştı

"Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olma" niteliği taşıyan, 7 gün 24 saat hizmet verecek Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi önceki gün düzenlenen törenle açıldı. Kütüphane, özellikle Başkentiler tarafından ziyaretçi akınına uğradı. Sabahı beklemeyip geceden itibaren kütüphaneyi görmeye gelen vatandaşlardan kimi fotoğraf çekildi kimi de kitapları inceleyip sergi salonunu gezdi. Minik Aden, Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi'ni keşfe başlarken; Kemal, matematik ödevini Cihannüma Salonu'nda yaptı.

BİR KİMLİKLE HIZLI GİRİŞ

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in katılımıyla açılışını gerçekleştirdiği Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden vatandaşların yararlanma işlemlerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Koç, "Vatandaşlarımız Millet Kütüphanesi'ne günübirlik ziyaretlerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarını sisteme doğrudan okutarak hızlıca giriş yapabiliyor. Nüfus cüzdanlarını henüz değiştirmemiş vatandaşlarımız da görevlilerin yardımıyla edindikleri 24 saat geçerli hızlı geçiş kartıyla hizmetlerden yararlanabiliyor" diye konuştu. Vatandaşların hızlı şekilde kütüphaneye girebilmelerine imkan sağlamak için teknolojik imkanlardan yararlanıldığını vurgulayan Koç, şöyle konuştu:

E-DEVLET'TEN ÜYELİK

"Dijital Dönüşüm Ofisimizin çalışmalarıyla e-Devlet Kapısı üzerinden de hızlı geçiş imkanı sağladık. Bunun için Hızlı Giriş Sistemi'nde oluşturulacak geçiş kartının karekodu vatandaşımızın cep telefonuna gönderiliyor. Bu karekodla Millet Kütüphanesi'ne giriş yapılabiliyor. Kütüphane hizmetlerinden faydalanmak isteyenler, e-Devlet üzerinden üyelik başvurularını da yapabiliyor. Böylece ödünç kitap alma, internet kullanımı, fotokopi, yiyecek-içecek ve kitap rezervasyonu gibi hizmetlerden faydalanma imkanı oluyor"

PARK İMKANI DA VERİLİYOR

Koç, özel araçlarıyla kütüphaneye gelen vatandaşlara park kolaylığının da sağlandığını kaydetti. Buradaki görevlilere ait tablet cihazlarda bulunan uygulama sayesinde gelenlerin araç ve kimlik bilgilerini vererek Millet Kütüphanesi'ne girebildiğini vurgulayan Koç, böylece kütüphanede bulunan 4 milyon basılı, 120 milyon elektronik yayın ile 550 bin e-kitap ve nadir eserlere ulaşımın mümkün olduğunu kaydetti.
Yeni Şafak
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