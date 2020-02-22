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Karargah'tan 'devam' mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Hatay'a giderek Suriye sınırındaki birliklerde incelemelerde bulundu
 22 Şubat 2020 07:11
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Karargah'tan 'devam' mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanları, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla karşılayıp bilgilendirdi. Suriye sınırının sıfır noktasındaki 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ni ziyaret eden Akar, İdlib'de görev yapan personelle telsizle görüştü. Sahadaki son duruma ilişkin bilgi alan Akar'ın sözlerine bölgedeki birliklerin komutanları "Her zaman hazırız" karşılığını verdi. Bölgedeki personel, Bakan Akar'a, mutabakatlara aykırı olarak bölgede saldırılarını sürdüren rejim unsurlarının cami ve kiliseleri karargah olarak kullanmaya başladıkları yönündeki tespitleri aktardı. Mehmetçiğe seslenen Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm faaliyetlerini başarıyla tamamladığını hatırlatarak, "Aynı başarıyı bu faaliyette göstereceğinize inanıyoruz" dedi. Akar, şunları söyledi:

ATALARIMIZ GİBİ...

"Şu anda yurt içinde ve yurt dışında Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman ve fedakar mensupları vatanı, milleti için elinden gelen gayreti gösterdi, göstermeye devam ediyor. Mehmetçiğe güveniyor, başarılı olacağına inanıyoruz. Burada yaptığımız; ülkemizin, hudutlarımızın güvenliğini sağlamak bakımından askeri bir iş ancak diğer taraftan da orada milyonlarca masum, mağdur insanın hayatını kurtarmak için elimizden gelen gayreti göstermek gibi insani bir iş de yapıyoruz. Yedi iklim, üç kıtada at koşturan atalarımız da aynı şekilde daima mazlumların, mağdurların yanında olmuştur, biz de aynı şekilde ister Suriye'de ister Irak'ta ister Libya'da, masumların, mağdurların yanında olmaya devam edeceğiz."

Kasırga sınırda

İdlib'de askerlerimizin şehit olmasının ardından Rusya ve Esed rejimine yönelik kritik bir hamle geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri, 120 kilometre menzilli Kasırga füze rampasını İdlib sınırına sevk etti. Hedefini 20 saniye içerisinde vuran milli füzeler, patladığı noktada 70-100 metre yarıçapta büyük tahribat oluşturuyor. Bu sistemin, bölgedeki Rus hava savunma sistemlerini imha etmek üzere görevlendirildiği iddia ediliyor.
Yeni Şafak
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