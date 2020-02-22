Ucuz konutta kura çekimi pazartesi başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın destekleriyle başlatılan 100 bin sosyal konut projesinde 2019 yılı başvurularının kura çekim takvimi belli oldu. Yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek ucuz konutlar için ilk kura 24 Şubat Pazartesi günü İzmir Karabağlar projesi için çekilecek. Ardından İzmir/Seferhisar kuraları 25 Şubat, İzmir/Aliağa, 26 Şubat, İzmir/Kemalpaşa 27 Şubat ve ayın son kurası da Muğla için 28 Şubat'ta çekilecek. Sonuçlar TOKİ'nin internet sitesinden sorgulanabilecek. İsteyen vatandaşlar ise yine TOKİ'nin internet sitesinden kuranın yapılacağı yerleri öğrenip kura çekimini yerinde takip edebilecek.

İSTANBUL'DA NEFESLER 16 MARTTA TUTULACAK

İstanbul'da 3 projede yapılacak 10 bin konut için 375 bin 953 kişi başvurmuştu. Tuzla'daki 5 bin 750 konut için 117 bin 650 başvuru yapılmıştı. Tuzla kura töreni 16 Mart pazartesi yapılacak. Arnavutköy'de yer alan 3 bin 750 konut için 18 Mart, Başakşehir'deki 500 konut için de 20 Mart'ta kura çekilecek. Ankara'da 7 projede talep toplanan 4 bin konut için kura çekimi martın ikinci haftasında yapılacak. İlk kura Sincan'daki 2.300 konut için 6 Mart'ta olacak. Bursa Yıldırım Projesi'nin 9 Mart, 47 bin 931 başvurunun yapıldığı Gaziantep Şahinbey Projesi'nin 30 Mart'ta kura törenleri gerçekleştirilecek.

1.211.518 KİŞİ BAŞVURDU

Dar gelirli vatandaşlar için yapılacak konutlara başvurular geçen yıl 16 Aralık'ta başlamış, 15 Ocak'ta sona ermişti. Konutlara, 1 milyon 211 bin 518 başvuru yapıldı. En çok başvuruyu 375 bin 953 kişiyle İstanbul alırken, onu İzmir ve Gaziantep izledi. Kurada hak kazanamayanlar yatırdıkları başvuru bedelini geri alacak.

894 LİRA TAKSİT

2+1 ve 3+1 tipinde inşa edilecek konutların büyüklükleri 75 ila 100 metrekare arasında değişecek. Yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeli ödeme planı oluşturulan konutların fiyatının 140 ila 210 bin TL arasında olması bekleniyor. 140 bin lira fiyatlı 2+1 daire için yüzde 10'a denk gelen 14 bin TL peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz ve 240 ay vadeyle aylık 894 lira taksitle ev sahibi olacak.

KURASIZ EV SAHİBİ OLACAKLAR

Ucuz konut başvurusunda inşa edilecek konut sayısının altındaki ilçelerde ise başvuru sayısı az olduğundan hak sahibi belirleme kurası çekilmeyecek. İşte kuraya gerek kalmadan ev sahibi olunacak il ve ilçeler, Aksaray Merkez, Antalya Akseki, Aydın Çine, Batman Gercüs ve Sasan, Bingöl Yedisu, Bursa Orhaneli, Çankırı Şabanözü, Denizli ili Acıyapam, Baklan ve Bekilli ilçeleri, Erzurum Pasinler, Eskişehir ili Günyüzü, İnönü, Mihalgazi ve Sarıcakaya, Gümüşhane Arzularkabaköy, Hatay Payas, Kayseri ili Melikgazi, Gazeteciler Cemiyeti ve Otosanatkarları, Kırklareli pınarhisar, Kilis Polateli, Konya Emirgazi, Manisa Kırkağaç, Mardin ili Yeşilli ve Savur, Nigde Çiftlik, Sakarya Alandüzü, Siirt Eruh, şanlıurfa ili Akçakale ve Viranşehir, Şırnak ili Bettüşşebap, Çalışlan, Güçlükonak, Karalar, Uzungeçit, Van ili Başkale ve Çatak, Yozgat ili Doğankent ve Boğazlayan.

Mine Acar