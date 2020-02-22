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Avukat değil 'ajan'

Yılmaz Sunar'ın, Büyükelçiliklerin talebi üzerine hazırladığı raporlarda Türk vatandaşları hakkında kişisel, ailevi ve tapu bilgileri ile etnik kimlikler yer alıyor.
 22 Şubat 2020 06:51
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Avukat değil 'ajan'

Almanya, Hollanda, Norveç ve İsveç'e FETÖ, PKK ve HDP'liler hakkında rapor hazırlayan casus avukat Yılmaz Sunar ile beraber dört şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede önemli detaylar yer aldı. Yılmaz Sunar ve yardımcısı Baki Demirhan'ın Büyükelçiliklere rapor hazırlamak için adeta ajan gibi çalıştıkları dikkat çekti. Yılmaz Sunar'ın, Büyükelçiliklerin talebi üzerine hazırladığı raporlarda Türk vatandaşları hakkında kişisel, ailevi ve tapu bilgileri, etnik kimliklerinin yer aldığı aktarıldı. Sunar'ın hazırladığı raporlara kendi adına yazılı antetli kağıda kaşe basıp, imzaladığı ve 'hukuki mütalaa ve avukatlık ücreti' adı altında çeşitli ücretler yazdığı da görüldü. Raporlarda ayrıca kişiyle ilgili açılmış davalar ve içe-riği hakkında bilgilerin yanı sıra ek kısmında, evlilik cüzdanı, pasaport fotokopisi, şahıs hakkında ihraç bilgileri, savcılık ve mahkeme evrakları UYAP ekran çıktısı olduğu kaydedildi.

TAPELERİ ELE VERDİ

İddianamede, üzerine atılı suçu kabul etmeyen Yılmaz Sunar'ın bu tezi tapelerle çürütüldü. Yılmaz Sunar'ın Büyükelçiliklerden bazı yetkilileri ile yaptığı telefon görüşmelerde raporlarla ilgili herhangi bir konuşma geçmemesi de dikkat çekti. G.Ş. isimli bir kişiyle yaptığı telefon görüşmesinde iş yoğunluğundan şikayet eden Sunar "Adliyelerle bağlantım kopmasın diye 20 dosyayı elimde tutuyorum. Yazdıklarım dışında ilk defa 15'e indirdim. Ama öyle ters yerler ki. Biri Artvin, diğeri Karabük, Zonguldak, Antalya, Kütahya, Eskişehir. İç Anadolu'yu yazıp bitirdim. Şimdi aldıklarım içinde birbirlerine yakın olan yerleri eşleştirip gideceğim. Başlayacağım" ifadelerini kullanıyor. Şüpheli Sunar'ın kendini garanti altına almak için Almanya Büyükelçiliğinden söz konusu araştırmaları yapmak üzere vekaletname istediğine dair yazışmalar da ele geçirildi. İddianamede müşteki olarak yer alan Mustafa Buğa ifadesinde, Yılmaz Sunar'ın kendisi hakkında rapor hazırlarken, nüfusa kayıtlı olduğu yerde araştırmalar yaptığını, tanıklarla görüştüklerini, ayrıldığı eşini takip ederek yaşadığı yeri öğrendiklerini anlattı. Buğa, daha sonra Norveç'ten Türkiye'ye geldiğinde Sunar'ın, evine gelerek kendisini soruşturduğunu öğrendiğini aktardı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre Sunar, 2011 ile 2019 yılları arasında 2 milyon 104 bin 721 lira EFT aldı ve 1 milyon 858 bin 228 lira EFT gönderdi. Şüpheli Sunar'ın kendisine rapor hazırlamakta yardım eden Baki Demirhan'a düzenli olarak para aktarımı yaptığı tespit edildi. MASAK raporuna göre, Yılmaz Sunar'ın bugüne kadar Demirhan'a 101 bin TL para gönderdiği belirlendi.

Ebru Karatosun -

Türkiye
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