Arabuluculukta başarı yüzde 70

Sistemin uygulamaya geçtiği 2013 yılından bu yana 1 milyon 254 bin 348 dosyanın 845 bin 79'u, mahkemeye intikal etmeden çözüme kavuşturuldu. 2018 yılında zorunlu hale gelen iş uyuşmazlıklarında ise; 802 bin 36 dosyadan 493 bin 798'inde anlaşma sağlandı.

Ticari uyuşmazlıklarda da 173 bin 297 dosyadan 95 bin 574'ü, dava açılmadan çözüldü. Böylece ara buluculukta başarı oranı ortalama yüzde 70 oldu.

Ebru Karatosun -