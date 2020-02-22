ABD ve NATO Patriot gönderebilir

Güvenlik uzmanlarına göre, S-400 uzun menzilli hava savunma sistemi her ne kadar Rus yapımı olsa da satın alınan sistemlerin dost-düşman tanıma yazılımını Türkiye hazırlayacak. Dolayısıyla S-400'ün ateşleme kumandası ve radar sistemi tamamen Türkiye'nin elinde olacak. S-400'lerin nisan ayında kullanıma hazır hale getirilmesi planlanıyor.

Suriye rejimin İdlib'e yönelik saldırıları Türkiye ile Rusya ilişkilerinde tansiyonun yükselmesine sebep olurken, Ankara'nın ABD'den Patriot bataryası istediği iddia edildi. Bloomberg, çarşamba günü yayımladığı ve üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde, Türkiye'nin güney sınırlarına ABD'den iki Patriot bataryası yerleştirmesini istediğini öne sürdü. Haberde, talebin geçen hafta içerisinde Türkiye'yi ziyaret eden ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'ye iletildiği ancak Washington yönetiminden henüz bir cevap gelmediği belirtildi. Milli Savunma Bakanı Hulüsi Akar da önceki gün yaptığı açıklamada "ABD'nin Türkiye'ye Patriot batarya desteği olabilir" ifadesini kullandı. Türkiye'nin ABD'nin yanı sıra NATO üyesi ülkelerden de Patriot talep ettiği bildirildi. Patriot sistemlerinin Hatay'a konuşlandırılması halinde Türk jetlerinin muhtemel İdlib operasyonunda belli derinlikte görev yapabileceği kaydedildi. Şu anda sadece İncirlik Hava Üssü'nde İspanya'ya ait Patriot bataryaları bulunuyor.

Selçuk Böke -