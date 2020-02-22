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Altın fiyatlarındaki artış gümüş sektörüne yaradı

 22 Şubat 2020 07:49
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Altın fiyatlarındaki artış gümüş sektörüne yaradı

Altın fiyatları arttı, gümüş sektörüne canlılık geldi

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) 21.02.2020 09:29

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gümüşçülük yapan Hakan Mutlu, yılbaşı ve Sevgililer Günü ile ciddi bir ivme kazanan gümüş sektörünün son dönemde altın fiyatlarının artmasıyla daha da canlandığını söyledi. Mutlu, "Altın sektöründeki fiyat artışları gümüşe olan talebi genelde pozitif olarak artırmış durumda" dedi.

Çorlu'da 22 yıldır gümüş esnaflığı yapan Hakan Mutlu, son dönemlerde altın fiyatlarının artış göstermesiyle birlikte özellikle hediyelik ürünlerde gümüşe ilginin arttığını söyledi. Tek ve beş taşlı gümüş kolyelerin daha fazla satıldığını ifade eden Mutlu, "Altın sektöründeki fiyat artışları gümüşe olan talebi genelde pozitif olarak artırmış durumda. Genel anlamda nişan ve düğünlerde eskiye oranla altına bir rağbet vardı. Şu anda fiyat yükselişi gümüşe olan rağbet ve talebi kademeli olarak artırmış durumda. Genelde beş taş grupları gençlerin ve nişan yapacak olanların talep ettiği modeller. Bunun yanında tek taş grupları rağbet edilen gruplar. Fiyatlar altına göre yüzde 200-300 oranında gümüşte daha uygun" dedi.

'YATIRIMCININ TERCİHİ KONUMUNA GELDİ'

Altın fiyatındaki artış nedeniyle yatırımcının gümüşü tercih etmeye başladığını belirten Mutlu, "Geçmiş döneme göre yatırımcılar gümüşe, bütçelerine göre yatırım yapmak istiyorlar. Geçmişte kilosu 1500 liraydı, şu anda 3 bin liranın üzerine rakam artmış durumda. İleriki aşamalarda prim yapma anlamında orta ve uzun vadeli gümüş her zaman için yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam edecektir diye düşünüyorum. Yatırımcıya tavsiye ederim. Ama orta ve uzun vadeli olmak kaydıyla. Bu da 6 ay, bir veya iki yıl babında. Mutlaka minimum yüzde 20- 30 gibi bir oranda artış söz konusu olabilir. Bu küresel ekonomiye bağlıdır. Dünyada takdir edersiniz ki altın ve gümüş madeni şu anda değerli madenler ve ilk sırada yer almaktadır. Gümüşün bir de kilo bazındaki rakamı psikolojik olarak da yüksek olmadığı için her yatırımcının kolay ulaşabilmesi. Her yatırımcının gümüşü alıp kenara koyup orta ve uzun vadede beklentisi sonucunda mutlaka cüzi de olsa bir kar edeceğini tahmin ediyorum" dedi.

'ALTINI ARATMAYACAK ÜRÜNLER VAR'

Düğünlere alternatif olarak gümüşte geniş ürün yelpazesinin bulunduğunu belirten Mutlu, "Gümüşün asıl olan amacı genel anlamda hediye babında alınmış olunması manevi anlamda da kullanan kişiye farklı bir değer sunulmuş olmasından kaynaklanıyor. Bunun yanında alyans ürünleri genelde nişanlanacak ve evlenecek olan çiftlerin rağbet gösterdiği ürünler. Düğünlerde altını aratmayacak olan takım setlerine büyük bir rağbet var. Küçük altını aratmayacak ve olan son yılların en çok satan ürünü konumundaki bilekliklerde manevi ve hediye olarak rağbet görmektedir. Çocuk künyeleri de genel anlamda altının fiyatının yüksek olmasından dolayı iyi bir talep görmektedir. Sektörel anlamda gümüşün yelpazesinin geniş olması ilgiyi artırmaktadır. Altın fiyatının yüksek olması sektörde büyük bir canlılık getirmiş durumda. Bir sevgililer günü ve bir yılbaşında gümüş sektörü de ciddi bir ivme kazanmış durumda. Çıta her zaman da paralel bağlamda hep yükselmektedir. Kategori insanların alım gücü gümüşü her zaman için ön plana almış durumda. Bu da sektörümüzü olumlu olarak etkiliyor. İnşallah bundan sonra da olumlu etkilemeye devam edecek" diye konuştu.

'ALTIN FİYATI YÜKSEK'

Gümüş alışverişi yapan Emre Doğan, altının fiyatının yükselmesiyle birlikte gümüşe yöneldiğini söyledi. Doğan, "Altın fiyatları yüksek olduğu için gümüş kullanmaya başladım. Çok büyük aşırı derece bir fark var. Gümüşü bundan tercih ediyorum. Bir yüzük baktım altın fiyatı 1500 lira, gümüşte ise 150 lira. Arada dağlar kadar fark var. O yüzden tercihim gümüşten yana" şeklinde konuştu.
DHA
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