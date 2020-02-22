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Bağdat Caddesi'nde kaldırıma çıkan araç bankta oturan çifti ezdi

Bağdat Caddesi'nde kaldırıma çıkan otomobil bankta oturan nişanlı çifti ezdi. Olayda 3 kişi yaralandı
 22 Şubat 2020 07:52
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Bağdat Caddesi'nde kaldırıma çıkan araç bankta oturan çifti ezdi

Bağdat Caddesi'nde kontrolünü kaybederek kaldırıma çıkan, bankta oturan iki kişiyi ezen otomobil başka bir araca çarparak durabildi. Otomobilin çarptığı çift ve otomobilin çarptığı araçtaki bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 02.45 sıralarında Erenköy Mahallesi Bağdat Caddesi Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Kadıköy istikametine ilerleyen 34 JK 2165 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma çıkarken o sırada bankta oturan çift otomobilin altında kaldı. Hızını alamayan ve bir süre çifti sürükleyen araç başka bir otomobile çarparak durabildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı çifti ve otomobilin çarptığı araçtaki bir kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken çevredeki vatandaşlardan kaza hakkında bilgi aldı.

YARALANAN ÇİFTİN NİŞANLI OLDUKLARI İDDİA EDİLDİ

Trafik polisi ve itfaiye ekipler kaza yerinde incelemelerde bulunurken 34 JK 2165 plakalı otomobilin sürücüsünün olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Kazanın ardından araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Caddedeki kaldırımlar tanınamaz hale geldi. Hastaneye kaldırılan 3 yaralıdan Cansu Safi'nin durumun ağır olduğu belirtildi. Yaralan çiftin yeni nişanlandıkları iddia edildi.

SÜRÜCÜ KAÇTI

Kaza anında orada olan taksici Ayhan Uykucu "Caddebostan ışıklardan geçerken kazaya sebep olan araç savrulup kafeye doğru kayıyor. Bankta oturan kişilere vuruyor. Vurmasından sonra kişiler yerlere savruluyor. Sürücü olay yerinden kaçıyor. O insanlara yazık günah" diye konuştu. Kadının durumunun ağır olduğunu ifade eden Uykucu, "Sürücü korkmuş, daha sonra hastaneye gitmiş ve hastanede yakalandığı duydum. Kadının durumu kötü. Diğer arkadaşında beli kırılmış galiba" dedi.
DHA
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