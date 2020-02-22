1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bartın'da yangın: Babaanne ve 2 torunu hayatını kaybetti

Bartın'ın Amasra ilçesinde bir evde çıkan yangında babaanne ve 2 torunu hayatını kaybetti.
 22 Şubat 2020 07:57
Yazdır
Bartın'da yangın: Babaanne ve 2 torunu hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Yukarısal köyünde 3 katlı betonarme evin ikinci katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Büyüyen yangında evde bulunan 63 yaşındaki babaanne Fatma Erkan ile torunları 2 yaşındaki Ali Asaf ve 4 yaşındaki Berat Ali dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Babaanne ve torunlarının cansız bedenlerine evin tuvaletinde ulaşıldı. Olay yerine gelen anne Birgül ve baba Ali güçlükle sakinleştirildi.

Köy muhtarı Şaban Yüksel, yangını haber alır almaz olay yerine geldiklerini ve babaanne ile torunlarını tuvalette cansız halde bulduklarını ifade etti. Amasra kaymakamı Gökhan Gürbüzerol da olay yerine gelerek inceleme yaptı. Gürbüzerol, "Üzücü bir haber aldık. Babaanne ve 2 torununun dumandan zehirlendiği bilgisini verdi arkadaşlar. Çok üzücü bir olay. Allah yakınlarına sabırlar versin. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

Akif Yaman
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ceren'in Katilinin avukatına tepki yağıyor: Avukatlığın yüz karası!
22 Şubat 2020 08:59		 Ankara'da 500 polisin katılımıyla asayiş uygulaması
22 Şubat 2020 08:26
Klip çekimi sırasında 'hasta senaryosu' gerçek oldu
22 Şubat 2020 08:20		 Kadir Şeker davasında yeni gelişme, bıçak 10 cm girmiş
22 Şubat 2020 08:15
Müge Anlı'nın programına katılmıştı, 15 ay sonra dehşet ortaya çıktı
22 Şubat 2020 07:54		 Bağdat Caddesi'nde kaldırıma çıkan araç bankta oturan çifti ezdi
22 Şubat 2020 07:52
Millet Kütüphanesi ilk gün doldu taştı
22 Şubat 2020 06:40		 Dansçı genci bıçaklayan lise öğrencisinin 13 yıl 4 aya kadar hapsi istendi
21 Şubat 2020 21:57
Mahkumlara uyuşturucu temin eden İKM tutuklandı
21 Şubat 2020 20:40		 Öğrenci taşıyan iki minibüs kaza yaptı: 20 yaralı
21 Şubat 2020 20:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:23 - 'Bilseydim yanından bile geçmezdim, ağzımızın payını aldık'09:20 - Virüse karşı Türk profesör umut oldu09:16 - Yükseköğretimdeki öğrenci sayısı 8 milyonu aştı09:14 - Muhterem Nur yoğun bakımda09:12 - Sigara içen vekillere ültimatom!08:59 - Belediye Başkanı'na işçi kıyımı baskısı08:59 - Ceren'in Katilinin avukatına tepki yağıyor: Avukatlığın yüz karası!08:56 - 'Camiye gitmeye korkar olduk'08:53 - BBC algı operasyonu: Türk ekonomisini hedef aldılar08:29 - Onlar Türkiye'nin 'geleceği' olacak
08:26 - Ankara'da 500 polisin katılımıyla asayiş uygulaması08:22 - Ozan Ceyhun'dan 'ülkücü katili' suçlamalarına cevap08:20 - Klip çekimi sırasında 'hasta senaryosu' gerçek oldu08:15 - Kadir Şeker davasında yeni gelişme, bıçak 10 cm girmiş08:08 - İnfaz paketine yeni ekleme: 'Çalış-öde' modeli08:05 - İstenmeyen SMS hortladı07:57 - Bartın'da yangın: Babaanne ve 2 torunu hayatını kaybetti07:56 - Çin'de Kovid-19 salgınında can kaybı 2 bin 347'ye çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Bir kurum daha, atama izni sınırlamasına tabi tutulmayacak
Nuh Mete Yüksel'den Erdoğan'a destek
Youtuber Hayrettin, 3 ünlü fenomeni biraraya getirdi
Mansur Yavaş hakkında suç duyurusu
Çaykur'da yıllık 1300 liralık banka promosyonu
Ozan Ceyhun'dan 'ülkücü katili' suçlamalarına cevap
EBS: Bakanı görevden aldırmaya çalıştığımız iddiası hayal ürünü
İnfaz paketine yeni ekleme: 'Çalış-öde' modeli
Fitch'ten Türkiye değerlendirmesi
Kamu kurumlarının dahil olduğu sendika hizmet kollarında değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
osman kavala 1
İnatçı Kahraman Ağa 1
Cemre düştü 1
iyotlu iyotsuz ikilemi 2
ben bu yaz nerdeydim 1
işkembe çorbası 4
didim 3
belirsizlik 1
Franz Kafka 1
Profil resmine eşli resim koymak 1
SON İLANLAR
Çaykur Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Alacak
Ege Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Çaykur 760 geçici işçi alacak
Göç İdaresi Sözleşmeli 5 Mütercim Alacak
İBB 5 unvanda personel almak için ilana çıktı
Enez Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Şırnak Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Konya Kandıra SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam