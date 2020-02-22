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Klip çekimi sırasında 'hasta senaryosu' gerçek oldu

Türkücü Aydın Aydın, bölgede sert geçen kış mevsiminde kızakla hastaneye ulaştırılan hastaların yaşadıkları zorlukları anlatmak için yazdığı 'Söyle doktor söyle hastalığım nedir' şarkısı için klip çekti. Çekimler sırasında hasta rolünü canlandıran kişi, bir anda kızaktan düşüp yuvarlandı, ardından baygınlık geçirdi.
 22 Şubat 2020 08:20
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Klip çekimi sırasında 'hasta senaryosu' gerçek oldu

Baygın kişi hastaneye kaldırılırken, Aydın Aydın da olayla ilgili "Bir hastanın doktora gitme hikayesini canlandırdık. Kardeşimiz klipteki o hastayı canlandırdı. Ancak kendisi hastanelik oldu" dedi.

Çevre- doğa katliamları, trafik kazaları, kadına yönelik şiddet ve çağın hastalığı olarak bilinen obezite gibi toplumsal konularda farkındalık yaratmak amacıyla birçok besteye imza atıp, klip çeken ve 17 yılda 8 albüm çıkartan Türk Halk Müziği sanatçısı Aydın Aydın, son olarak Çin'de ortaya çıkan ve binlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden olan 'koronavirüs' ile ilgili yaptığı 'Korona var öpme' şarkısıyla adından söz ettirdi. Aydın Aydın, bu kez de Hakkari'deki bazı bölgelerde yıllar önce zorlu kış şartlarında kızakla hastaneye ulaştırılan hastaların yaşadığı sıkıntılara dikkat çekmek için Türkçe ve Kürtçe sözlerden oluşan 'Söyle doktor söyle hastalığım nedir" şarkısı için klip çekti. Çekimler Zap suyu ile Hakkari'nin Demirtaş köyündeki karlı dağlarda yapılırken, senaryo gereği Aydın hastalanan bir kişiyi kızakla hastaneye ulaştırmaya çalıştı. Çekimler sırasında, karlı bölgede birçok kişi tarafından taşınan hasta rolündeki kişi, bir anda kızaktan düşüp yuvarlandı ardından baygınlık geçirdi.

Çevredekiler tarafından yerden kaldırılan baygın kişi, köydeki minibüse konuldu. Bir süre burada bekletilen hasta, daha sonra bölgeye çağrılan ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

'KLİPTE HASTAYI CANLANDIRDI, KENDİ DE HASTANELİK OLDU'

Sanatçı Aydın Aydın, 5 gün boyunca yer yer 3 metreyi bulan karda çekimi yaptığını belirterek, "Hepimiz aslında çok yorulduk. Çünkü sabahtan akşama kadar o karların içinde kalınca üzerimiz ıslandı. Yeni klibim 'Söyle doktor söyle, hastalığım nedir' klibimin çekimleri için geldik. Zor şartlar altında acil bir hastanın doktora gitme hikayesini canlandırdık. Kardeşimiz klipteki o hastayı canlandırdı. Ancak kendisi hastanelik oldu. Durumu iyi kaburgaları biraz ezilmiş. Klibi yakın zamanda izleyeceğiz. Demirtaş köyünde çekildi. Burada yaşayan insanlar zor şartlarda gerçekten hayatla mücadele ediyorlar. Burada da acil doktora gitmesi gereken bir hastanın hikayesini canlandırdım" dedi.
DHA
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