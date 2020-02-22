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Ozan Ceyhun'dan 'ülkücü katili' suçlamalarına cevap

Dünkü Resmi Gazete'de büyükelçi atamaları yer almıştı. Atamalar içerisinde bir isim sosyal medyada gün boyu tartışma konusu oldu. Avusturya Büyükelçiliğine atanan Ozan Ceyhan 80 öncesi dönemlerde 'ülkücü katili' olduğuna dair suçlamalar yer aldı. Büyükelçi Ozan Ceyhan sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
 22 Şubat 2020 08:22
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Ozan Ceyhun'dan 'ülkücü katili' suçlamalarına cevap

Büyükelçi Ozan Ceyhun'un sosyal medya hesabından yapmış olduğu o açıklama:

Büyük bir haksızlık ile karşı karşıyım. Islemedigim bir suçla itham ediliyorum. Hele Ermeni iddiaları ile ilgili bana yönelik bazı çevrelerce yazılanlar büyük bir yalan. Berlin'de Bundestag karar alırken ona karşı miting organizasyonu içinde yer alan biriyim.

Hakkımda yapılan itham ve fotoğraflarda doğru değil. 1977 yılında 16 yaşındaydım. 12 Eylül askeri cuntası beni ben yurtdışında iken karalamak istediğinde de bizzat askeri mahkemede iddiarin yalan olduğu kanıtlandı. Tek bir ceza almadım. Isteyen araştırsa doğruluğunu görür.

Bir insanı hiç işlemediği ve böyle olduğu da açıkca belgelenmiş bir konuda kendisi ile konuşma ihtiyacı bile duymadan suçlamak hangi vicdana sığar. Şimdiye kadar sustum. Ama yazılanları ve bu yalanlara inananları gördükçe şaşırıyorum.
Bir gazetecinin hakkında ağır ve gerçek olmayan suçlamalar yapmadan önce suçladığı kişiyle konuşması ve araştırma yapması gerek miyor mu?Basın etiği böyle kolayca çiğnenebilinir mi? Suçsuz bir insanı suçlayanların "niye cevap vermiyor' demeleri hukuk devleti anlayışına sığar mi?

Ben yıllardır en zor koşullarda ve Türkiye düşmanı medyanin her türlü saldırısına karşı ülkemi savunan en acımasız koşullarda dik duran biriyim. Buna şahit olan saygı duyduğum MHP milletvekilleri de var.Şu anda bana yönelik yazılanlara en çok PKK, FETÖ ve düşmanlarımız seviniyor

Yıllardır Avrupa'da ülkemi savunan ve dik duran bir siyasetçi olarak çok ağır bedeller ödedim. Pişman degilim. Ülkeme canım feda. Ama bana yönelik yürütülen bu "çamur at izi" kalsın kampanyası karşısında dilerim hukuk devletine ve adalete inananlar tavır alırlar. Hak etmiyorum.
Memurlar.Net
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