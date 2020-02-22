Ozan Ceyhun'dan 'ülkücü katili' suçlamalarına cevap
|22 Şubat 2020 08:22
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Büyükelçi Ozan Ceyhun'un sosyal medya hesabından yapmış olduğu o açıklama:
Büyük bir haksızlık ile karşı karşıyım. Islemedigim bir suçla itham ediliyorum.
Hele Ermeni iddiaları ile ilgili bana yönelik bazı çevrelerce yazılanlar büyük
bir yalan. Berlin'de Bundestag karar alırken ona karşı miting organizasyonu
içinde yer alan biriyim.
Hakkımda yapılan itham ve fotoğraflarda doğru değil. 1977 yılında 16 yaşındaydım. 12 Eylül askeri cuntası beni ben yurtdışında iken karalamak istediğinde de bizzat askeri mahkemede iddiarin yalan olduğu kanıtlandı. Tek bir ceza almadım. Isteyen araştırsa doğruluğunu görür.
Bir insanı hiç işlemediği ve böyle olduğu da açıkca belgelenmiş bir konuda
kendisi ile konuşma ihtiyacı bile duymadan suçlamak hangi vicdana sığar. Şimdiye
kadar sustum. Ama yazılanları ve bu yalanlara inananları gördükçe şaşırıyorum.
Bir gazetecinin hakkında ağır ve gerçek olmayan suçlamalar yapmadan önce suçladığı kişiyle konuşması ve araştırma yapması gerek miyor mu?Basın etiği böyle kolayca çiğnenebilinir mi? Suçsuz bir insanı suçlayanların "niye cevap vermiyor' demeleri hukuk devleti anlayışına sığar mi?
Ben yıllardır en zor koşullarda ve Türkiye düşmanı medyanin her türlü saldırısına
karşı ülkemi savunan en acımasız koşullarda dik duran biriyim. Buna şahit olan
saygı duyduğum MHP milletvekilleri de var.Şu anda bana yönelik yazılanlara en
çok PKK, FETÖ ve düşmanlarımız seviniyor
Yıllardır Avrupa'da ülkemi savunan ve dik duran bir siyasetçi olarak çok ağır
bedeller ödedim. Pişman degilim. Ülkeme canım feda. Ama bana yönelik yürütülen
bu "çamur at izi" kalsın kampanyası karşısında dilerim hukuk devletine
ve adalete inananlar tavır alırlar. Hak etmiyorum.
Ben yıllardır en zor koşullarda ve Türkiye düşmanı medyanin her türlü saldırısına karşı ülkemi savunan en acımasız koşullarda dik duran biriyim. Buna şahit olan saygı duyduğum MHP milletvekilleri de var.Şu anda bana yönelik yazılanlara en çok PKK, FETÖ ve düşmanlarımız seviniyorOzanCeyhun (@OzanCeyhun) February 21, 2020
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