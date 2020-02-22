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Ankara'da 500 polisin katılımıyla asayiş uygulaması

Çankaya ilçesindeki uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 12 kişi gözaltına alındı
 22 Şubat 2020 08:26
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Ankara'da 500 polisin katılımıyla asayiş uygulaması

Başkentte eğlence mekanlarına ve umuma açık yerlere yönelik yapılan asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinesinde, çeşitli birimlerden 50 ekip ve 500 polisin katılımıyla Çankaya ilçesinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İşletme ruhsatlarını kontrol eden polis ekipleri, mekanlardaki şahıslar üzerinde GBT kontrolü yaptı. Denetimlerde 2 bin 159 kişinin bilgilerini sorgulayan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 12 kişiyi ise gözaltına alındı.

Ayrıca uygulama kapsamında denetlenen 50 iş yerinden, kurallara uymadığı belirlenen 30'una adli ve idari yönden cezai işlem yapıldı.
Anadolu Ajansı
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