Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Ankara'da 500 polisin katılımıyla asayiş uygulaması
Çankaya ilçesindeki uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 12 kişi gözaltına alındı
|22 Şubat 2020 08:26
|Yazdır
Başkentte eğlence mekanlarına ve umuma açık yerlere yönelik yapılan asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinesinde, çeşitli birimlerden 50 ekip ve 500 polisin katılımıyla Çankaya ilçesinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
İşletme ruhsatlarını kontrol eden polis ekipleri, mekanlardaki şahıslar üzerinde GBT kontrolü yaptı. Denetimlerde 2 bin 159 kişinin bilgilerini sorgulayan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 12 kişiyi ise gözaltına alındı.
Ayrıca uygulama kapsamında denetlenen 50 iş yerinden, kurallara uymadığı belirlenen 30'una adli ve idari yönden cezai işlem yapıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Ceren'in Katilinin avukatına tepki yağıyor: Avukatlığın yüz karası!
22 Şubat 2020 08:59
|Klip çekimi sırasında 'hasta senaryosu' gerçek oldu
22 Şubat 2020 08:20
|Kadir Şeker davasında yeni gelişme, bıçak 10 cm girmiş
22 Şubat 2020 08:15
|Bartın'da yangın: Babaanne ve 2 torunu hayatını kaybetti
22 Şubat 2020 07:57
|Müge Anlı'nın programına katılmıştı, 15 ay sonra dehşet ortaya çıktı
22 Şubat 2020 07:54
|Bağdat Caddesi'nde kaldırıma çıkan araç bankta oturan çifti ezdi
22 Şubat 2020 07:52
|Millet Kütüphanesi ilk gün doldu taştı
22 Şubat 2020 06:40
|Dansçı genci bıçaklayan lise öğrencisinin 13 yıl 4 aya kadar hapsi istendi
21 Şubat 2020 21:57
|Mahkumlara uyuşturucu temin eden İKM tutuklandı
21 Şubat 2020 20:40
|Öğrenci taşıyan iki minibüs kaza yaptı: 20 yaralı
21 Şubat 2020 20:21