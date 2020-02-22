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Onlar Türkiye'nin 'geleceği' olacak

Bir anda Türkiye'nin gündemine oturan 10 yaşındaki Atakan, özel yetenekli çocukları yeniden gündeme getirdi. MEB verilerine göre, 67 bin 250 öğrenciye özel eğitim veriliyor
 22 Şubat 2020 08:29
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Onlar Türkiye'nin 'geleceği' olacak

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: Beş ayda okuduğu 250 kitap ve felsefe üzerine yaptığı konuşmalarla dikkatleri üzerine çeken ve sosyal medyanın gündemine oturan Atakan Kayalar (10), Türkiye'nin özel yetenekli çocuklarını bir kez daha gündeme getirdi. Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de 2019-2020 eğitim öğretim yılında 4 bin 155'i destek eğitim odalarında olmak üzere 67 bin 250 öğrenciye özel eğitim veriliyor. Bu arada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kayalar'a pedagojik yönlendirme ve rehberlik hizmeti verilmeye başlandığını açıkladı.

Türkiye'de özel yetenekli öğrencilerin eğitimleri ile ilgili alınan tedbirler, öğrencinin rehberlik ve araştırma merkezlerinde (RAM) veya bilim ve sanat merkezlerine seçme ve yerleştirme sürecinde özel yetenekli olarak tanılanıyor.

DESTEK EĞİTİM ODALARI

RAM'lar tarafından tanılanan özel yetenekli öğrenciler için örgün eğitim gördükleri okullarda velilerinin yazılı isteği ile özel yetenekli oldukları alanları desteklemek için destek eğitim odaları açılıyor. Destek eğitim odalarında, özel yetenekli öğrenciler için eğitim planı hazırlanarak farklılaştırılmış eğitim modeli uygulanıyor. 2019-2020 eğitim öğretim yılında Türkiye genelindeki okullarda 3 bin 323 destek eğitim odası açılırken, bu odalarda 4 bin 155 öğrenci eğitim alıyor.

Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçme ve yerleştirme sürecini tamamlayan ve özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilerin örgün eğitim aldıkları kurumların dışında desteklenmeleri için her ilde en az bir tane olmak şartıyla açılmış 172 bilim ve sanat merkezi bulunuyor. Bakanlığın verilerine göre, 2019-2020 eğitim yılında bilim ve sanat merkezlerinde 63 bin 95 öğrenci eğitim alıyor.

ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM

Bilim sanat merkezlerinde öğrencilere ders dışı saatlerde güzel sanatlar, yaratıcı yazarlık, drama, yazılım, yabancı dil, liderlik, mekatronik, astronomi ve uzay bilimleri, yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji, havacılık, akıl ve zeka oyunları, düşünce eğitimi, arkeoloji, şehir kültürü ve benzeri alanlarla ilişkilendirilen zenginleştirilmiş eğitim programı uygulanıyor.

Bu merkezlerde genel yetenek alanından tanılı öğrenciler için beş aşamalı bir eğitim programı, müzik ve görsel sanatlar alanlarından tanılı öğrenciler için de üç aşamalı bir eğitim programı gerçekleştiriliyor. Genel yetenek alanından tanılı öğrenciler için eğitim programı uyum, destek, bireysel yetenekleri fark ettirme, özel yetenekleri geliştirme, proje üretimi ve yönetimi programlarından oluşuyor.

ATAKAN'A REHBERLİK HİZMETİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Atakan Kayalar'a pedagojik yönlendirme ve rehberlik hizmeti verilmeye başlandığını bildirdi. Münferit birkaç video üzerinden beyanlarda bulunmanın çocuklar üzerinde olumsuz etki yapacağı uyarısını yapıldığı açıklamada, bakanlık uzmanlarının, Atakan ve ailesi ile görüştükleri belirtilerek, "Kendilerine ihtiyaçlarına göre en doğru ve sağlıklı pedagojik yönlendirme ve rehberlik hizmeti sağlanmaya başlanmıştır" denildi.
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