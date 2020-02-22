BBC algı operasyonu: Türk ekonomisini hedef aldılar
|22 Şubat 2020 08:53
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BBC Türkçe'nin 'Geçinemeyenler' başlığı ile yayımladığı haber serilerinin doğruyu yansıtmadığı ortaya çıktı. BBC Türkçe haber sitesi, 'Geçinemeyenler' başlığı ile ülkede ekonomik durumun kötü halini yansıtan dizi serisi yayımlıyor. Bu haberlerde aileler ile röportaj yapılırken ekonomik koşulların kötü hali altı çizilerek vurgulanıyor. Ancak bu ailelerin gerçekte pek de maddi durumları kötü gibi durmuyor. İşte BBC Türkçe'nin algı operasyonu haberi ve gerçekler...
GERÇEKTE İHTİYAÇLARI VAR GİBİ GÖRÜNMÜYOR
Son bölümünde yer alan röportaj ise akıllara bazı sorular getirdi. İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yaşadığı iddia edilen Fatma Çetinkaya ile yapılan röportajda Çetinkaya kendini ev ve işyerlerinde temizlik işçisi olarak tanıtıyor. Fakat gerçekte yer alan bazı bilgiler bunun doğru olmadığının kanıtı niteliğinde.
SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKTI
Fatma Çetinkaya isimli kadının sosyal medya hesabından kızının kınasını teknede yaptığı fotoğraflar paylaştığı ortaya çıktı. Bu gerçeği yansıtmayan durumlar, BBC Türkçe kanalı ile ülkede algı operasyonu mu yürütülüyor sorusunu gün yüzüne çıkarıyor.
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