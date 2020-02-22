'Camiye gitmeye korkar olduk'

Almanya'nın Hanau kentinde Sedak Gürbüz, Fatih Saraçoğlu, Gökhan Gültekin ve Ferhat Ünvar isimli 4'ü Türk 9 kişinin ölmesi Avrupa'da ırkçı saldırıları tekrar gündeme getirdi. Özellikle camiler ırkçıların ve terör örgütlerinin hedefi oldu. Duvarlarına gamalı haçlar çizildi, kapılarına domuz kafası bırakıldı, bomba ile tehdit edildi.

Hanau'daki saldırı sonrası cuma namazında bir araya gelen Türkler, "Irkçı terör saldırısından sonra camiye bile gelmekten artık tedirgin oluyoruz" dedi. Dortmund DİTİB Merkez Camisi cemaati ırkçıların cami saldırısına hazırlandığını dile getirerek "Cuma namazı sırasında artık cami kapısına kilit mi vuracağız. Almanya'ya yaklaşık 60 yıl emek verdik. Karşılığı bu mu?" diye sordu. Dernek Başkanı Fehmi Şirin, "Camilerimizin korunması gerekiyor. Irkçılık aldı başını yürüdü. Almanya en kısa sürede ırkçı teröristlerin önünü almalı. AfD gibi faşist bir parti en kısa sürede yasaklanmalı" dedi.

UYARDIK, DİKKATE ALINMADI

Saldırıya Almanya ve Avrupa'daki Türk sivil toplum kuruluşlarından tepki yağdı. Almanya'da Müslümanların çatı kuruluşu Almanya Müslümanları Koordinasyon Konseyi'nin (KRM) Sözcüsü Zekeriya Altuğ saldırının özellikle Müslümanların hedef alındığını söyledi. DİTİB ise yaptığı açıklada "Söyleyecek söz bulamıyoruz. Müslümanlar ve camiler için yaşam ortamı artık dayanılmaz bir hal aldı" dedi. ATİB Genel Başkanı Durmuş Yıldırım, "Solingen, Mölln cinayetleri ve NSU terör örgütünün seri katliamlarından ders çıkarılabilir ve tedbir alınabilirdi" dedi.

Siyasesilerin ve idarecilerin artık aklını başına alması gerektiğini söyleyen Almanya Türk Federasyon Başkanı Şentürk Doğruyol, "İnsanlık dışı bu sakat zihniyeti ortadan kaldıracak tedbir geliştirilmeli. Yoksa bu ülkede kaygılar giderek artacak, toplumsal huzur bozulacaktır" diye görüş belirtti. ASİP Genel Başkanı Sedat Demir ise "Hanau kara bir leke olarak tarihe geçmiştir" diye konuştu.

Öte yandan saldırılara tepkiler sürerken ırkçı saldırılara yenileri eklendi. Baden-Württemberg eyaletinin Emmendingen kentinde bir camiye kimliği belirsiz kişilerce çarşamba akşamı gamalı haç çizildi ve ırkçı sloganlar yazıldı. Ayrıca, cami yakınındaki bir kreşin ve bir okulun duvarlarına benzer içerikli yazılar yazıldı.

ÜÇ LİDER HANAU'DAKİ SALDIRIYI KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile üçlü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için şifa dileğinde bulunurken, yabancı düşmanlığı, ayrımcılık ve İslam karşıtlığı saikli bu saldırıları lanetlediğini ifade etti.

HANAU SALDIRISI 'GELİYORUM' DEDİ

Almanya'da eskiden beri ayrımcılığa uğrayan yabancılara karşı ırkçı Almanlar saldırıya geçti. Irkçlığın ve İslamofobi düşmanlığını gösteren belli başlı saldırılar şunlar:

14 Şubat 2020: Almanya'da 12 ırkçı, Müslümanlar'a, mültecilere ve siyasilere suıkast hazırlığındayken yakalandı.

9 Ekim 2019: Stephan Balliet sinagoga saldırmak istedi. İçeri giremeyince sokakta iki kişi öldürdü.

22 Temmuz 2019: Hessen'de 55 yaşındaki bir ırkçı 26 yaşındaki Eritre vatandaşını gündüz vakti öldürdü.

2 Temmuz 2019: Kassel Bölge Valisi Dr. Walter Lübcke'yi, Stephan Ernst (45) adlı ırkçı öldürdü. Katil zanlısının NSU terör örgütüyle ilişkili çıktı.

26 Mart 2019: Almanya'da ırkçılar 6 camiyi bomba ile havaya uçuracaklarını dair e-posta attı.

20 Mart 2019: İngiltere'nin Birmingham kentinde beş camiye saldırı düzenlendi.

19 Mart 2019: Başörtülü hamile bir kadın, Berlin'de yumruklu saldırıya maruz kaldı.

2 Mart 2019: Hollanda'da İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA üyeleri Lahey'de bir caminin kapısına Hz. Muhammed'e hakaret içeren pankart ve maket astı.

Şubat 2019: Almanya'nın Lünen kentinde Fatma İ.'nin işlettiği fizyoterapi merkezi saldırıya uğradı.

Ocak-Eylül 2018: Camilere ve Müslümanlar'a 578 saldırı oldu, 40 kişi yaralandı. Mültecilere bin 775 saldırı oldu.