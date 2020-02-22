1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Camiye gitmeye korkar olduk'

Almanya'da 4'ü Türk 9 kişinin öldüğü ırkçı saldırı Türk toplumunu derinden sarstı. Cuma namazında bir araya gelen Türkler, "Camiye bile gelmekten tedirgin oluyoruz" diye konuştu. STK'lar "Herkesi uyardık dikkate almadılar" dedi
 22 Şubat 2020 08:56
Yazdır
'Camiye gitmeye korkar olduk'

Almanya'nın Hanau kentinde Sedak Gürbüz, Fatih Saraçoğlu, Gökhan Gültekin ve Ferhat Ünvar isimli 4'ü Türk 9 kişinin ölmesi Avrupa'da ırkçı saldırıları tekrar gündeme getirdi. Özellikle camiler ırkçıların ve terör örgütlerinin hedefi oldu. Duvarlarına gamalı haçlar çizildi, kapılarına domuz kafası bırakıldı, bomba ile tehdit edildi.

Hanau'daki saldırı sonrası cuma namazında bir araya gelen Türkler, "Irkçı terör saldırısından sonra camiye bile gelmekten artık tedirgin oluyoruz" dedi. Dortmund DİTİB Merkez Camisi cemaati ırkçıların cami saldırısına hazırlandığını dile getirerek "Cuma namazı sırasında artık cami kapısına kilit mi vuracağız. Almanya'ya yaklaşık 60 yıl emek verdik. Karşılığı bu mu?" diye sordu. Dernek Başkanı Fehmi Şirin, "Camilerimizin korunması gerekiyor. Irkçılık aldı başını yürüdü. Almanya en kısa sürede ırkçı teröristlerin önünü almalı. AfD gibi faşist bir parti en kısa sürede yasaklanmalı" dedi.

UYARDIK, DİKKATE ALINMADI

Saldırıya Almanya ve Avrupa'daki Türk sivil toplum kuruluşlarından tepki yağdı. Almanya'da Müslümanların çatı kuruluşu Almanya Müslümanları Koordinasyon Konseyi'nin (KRM) Sözcüsü Zekeriya Altuğ saldırının özellikle Müslümanların hedef alındığını söyledi. DİTİB ise yaptığı açıklada "Söyleyecek söz bulamıyoruz. Müslümanlar ve camiler için yaşam ortamı artık dayanılmaz bir hal aldı" dedi. ATİB Genel Başkanı Durmuş Yıldırım, "Solingen, Mölln cinayetleri ve NSU terör örgütünün seri katliamlarından ders çıkarılabilir ve tedbir alınabilirdi" dedi.

Siyasesilerin ve idarecilerin artık aklını başına alması gerektiğini söyleyen Almanya Türk Federasyon Başkanı Şentürk Doğruyol, "İnsanlık dışı bu sakat zihniyeti ortadan kaldıracak tedbir geliştirilmeli. Yoksa bu ülkede kaygılar giderek artacak, toplumsal huzur bozulacaktır" diye görüş belirtti. ASİP Genel Başkanı Sedat Demir ise "Hanau kara bir leke olarak tarihe geçmiştir" diye konuştu.

Öte yandan saldırılara tepkiler sürerken ırkçı saldırılara yenileri eklendi. Baden-Württemberg eyaletinin Emmendingen kentinde bir camiye kimliği belirsiz kişilerce çarşamba akşamı gamalı haç çizildi ve ırkçı sloganlar yazıldı. Ayrıca, cami yakınındaki bir kreşin ve bir okulun duvarlarına benzer içerikli yazılar yazıldı.

ÜÇ LİDER HANAU'DAKİ SALDIRIYI KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile üçlü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için şifa dileğinde bulunurken, yabancı düşmanlığı, ayrımcılık ve İslam karşıtlığı saikli bu saldırıları lanetlediğini ifade etti.

HANAU SALDIRISI 'GELİYORUM' DEDİ

Almanya'da eskiden beri ayrımcılığa uğrayan yabancılara karşı ırkçı Almanlar saldırıya geçti. Irkçlığın ve İslamofobi düşmanlığını gösteren belli başlı saldırılar şunlar:

14 Şubat 2020: Almanya'da 12 ırkçı, Müslümanlar'a, mültecilere ve siyasilere suıkast hazırlığındayken yakalandı.

9 Ekim 2019: Stephan Balliet sinagoga saldırmak istedi. İçeri giremeyince sokakta iki kişi öldürdü.

22 Temmuz 2019: Hessen'de 55 yaşındaki bir ırkçı 26 yaşındaki Eritre vatandaşını gündüz vakti öldürdü.

2 Temmuz 2019: Kassel Bölge Valisi Dr. Walter Lübcke'yi, Stephan Ernst (45) adlı ırkçı öldürdü. Katil zanlısının NSU terör örgütüyle ilişkili çıktı.

26 Mart 2019: Almanya'da ırkçılar 6 camiyi bomba ile havaya uçuracaklarını dair e-posta attı.

20 Mart 2019: İngiltere'nin Birmingham kentinde beş camiye saldırı düzenlendi.

19 Mart 2019: Başörtülü hamile bir kadın, Berlin'de yumruklu saldırıya maruz kaldı.

2 Mart 2019: Hollanda'da İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA üyeleri Lahey'de bir caminin kapısına Hz. Muhammed'e hakaret içeren pankart ve maket astı.

Şubat 2019: Almanya'nın Lünen kentinde Fatma İ.'nin işlettiği fizyoterapi merkezi saldırıya uğradı.

Ocak-Eylül 2018: Camilere ve Müslümanlar'a 578 saldırı oldu, 40 kişi yaralandı. Mültecilere bin 775 saldırı oldu.
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sigara içen vekillere ültimatom!
22 Şubat 2020 09:12		 Belediye Başkanı'na işçi kıyımı baskısı
22 Şubat 2020 08:59
Ozan Ceyhun'dan 'ülkücü katili' suçlamalarına cevap
22 Şubat 2020 08:22		 İnfaz paketine yeni ekleme: 'Çalış-öde' modeli
22 Şubat 2020 08:08
ABD ve NATO Patriot gönderebilir
22 Şubat 2020 07:50		 Karargah'tan 'devam' mesajı
22 Şubat 2020 07:11
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki: Şiddetle kınıyoruz
22 Şubat 2020 01:03		 Nuh Mete Yüksel'den Erdoğan'a destek
22 Şubat 2020 00:21
Kuramer, Türkiye Gazetesine tepki gösterdi
22 Şubat 2020 00:16		 22 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları
22 Şubat 2020 00:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:23 - 'Bilseydim yanından bile geçmezdim, ağzımızın payını aldık'09:20 - Virüse karşı Türk profesör umut oldu09:16 - Yükseköğretimdeki öğrenci sayısı 8 milyonu aştı09:14 - Muhterem Nur yoğun bakımda09:12 - Sigara içen vekillere ültimatom!08:59 - Belediye Başkanı'na işçi kıyımı baskısı08:59 - Ceren'in Katilinin avukatına tepki yağıyor: Avukatlığın yüz karası!08:56 - 'Camiye gitmeye korkar olduk'08:53 - BBC algı operasyonu: Türk ekonomisini hedef aldılar08:29 - Onlar Türkiye'nin 'geleceği' olacak
08:26 - Ankara'da 500 polisin katılımıyla asayiş uygulaması08:22 - Ozan Ceyhun'dan 'ülkücü katili' suçlamalarına cevap08:20 - Klip çekimi sırasında 'hasta senaryosu' gerçek oldu08:15 - Kadir Şeker davasında yeni gelişme, bıçak 10 cm girmiş08:08 - İnfaz paketine yeni ekleme: 'Çalış-öde' modeli08:05 - İstenmeyen SMS hortladı07:57 - Bartın'da yangın: Babaanne ve 2 torunu hayatını kaybetti07:56 - Çin'de Kovid-19 salgınında can kaybı 2 bin 347'ye çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Bir kurum daha, atama izni sınırlamasına tabi tutulmayacak
Nuh Mete Yüksel'den Erdoğan'a destek
Youtuber Hayrettin, 3 ünlü fenomeni biraraya getirdi
Mansur Yavaş hakkında suç duyurusu
Çaykur'da yıllık 1300 liralık banka promosyonu
Ozan Ceyhun'dan 'ülkücü katili' suçlamalarına cevap
EBS: Bakanı görevden aldırmaya çalıştığımız iddiası hayal ürünü
İnfaz paketine yeni ekleme: 'Çalış-öde' modeli
Fitch'ten Türkiye değerlendirmesi
Kamu kurumlarının dahil olduğu sendika hizmet kollarında değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Cemre düştü 1
mortal kombat 1
maske 3
çekim yasası 1
didim 3
Ciro immobile 1
Cemile 1
elanur akıncı 2
askıya almak 2
5 ayda 250 kitap okuyan çocuk 13
SON İLANLAR
Çaykur Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Alacak
Ege Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Çaykur 760 geçici işçi alacak
Göç İdaresi Sözleşmeli 5 Mütercim Alacak
İBB 5 unvanda personel almak için ilana çıktı
Enez Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Şırnak Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Konya Kandıra SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam