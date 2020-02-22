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Sigara içen vekillere ültimatom!

Sigara yasağının delinmesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da dahil olduğu bir tartışmaya dönüştü. TBMM İdare Amiri Halil Özcan, milletvekillerine hitaben net ve oldukça mesafeli bir yazı kaleme aldı.
 22 Şubat 2020 09:12
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Sigara içen vekillere ültimatom!

TBMM'nin kanun yapıcı olduğunu vurgulayan idare amiri, kanunlara uymak konusunda "azami hassasiyet" istedi.

Sigara yasağının delinmesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da dahil olduğu bir tartışmaya dönüştü. Milletvekillerinin Meclis'teki odalarında sigara içilmesinin yaygınlaştığını bilmeyen yok. Hatta sigara içilen bazı odaların "imtiyazlı" makam gibi görünüp, sohbet ortamına dönüştüğü sır değil.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre: Bülent Sarıoğlu'nun aktardığına göre, TBMM İdare Amiri Halil Özcan, milletvekillerine hitaben net ve oldukça mesafeli bir yazı kaleme aldı. TBMM'nin kanun yapıcı olduğunu vurgulayan idare amiri, kanunlara uymak konusunda "azami hassasiyet" istedi. "Yoğun şikayetler geldiğinden" yakınan Özcan, sert bir tonla uyardı:

"TBMM binalarında kanunlara aykırı uygulamaların tuhaflığı bir yana, bizzat diğer milletvekillerimizin bu durumdan şikayetçi olmalarının oluşturacağı nahoş durumu dikkatlerinize sunmak isterim."

Yani dokunulmazlığı olan bir milletvekiline para cezası verilmesini bir başka milletvekili talep ederse ne olacaktı? Bu gelişmenin Meclis Genel Kurulu'na yansıması da geç olmadı. HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu uygulamayı,"Hakikaten Meclis'te kapalı alanlarda sigara içme oranı arttı. Peki niye arttı? Bir intihar vakası meydana gelmişti burada, açık alanlar, teraslar kapatıldı. Dolayısıyla çözüm bulunmalı" diye eleştirdi.

Bakalım yasa koyucuların yasayla imtihanı nasıl geçecek? Biz de takipçisiyiz.

'HERKES MÜTEAHHİT' İSYANI

Konut alan herkesin unutamadığı bir "müteahhit" hikayesi vardır. Vaatlerle gerçeklerin örtüşmemesiyle ilgili. Bu nedenle, halk arasında "maketten satış" diye de nitelenen konut edinme sistemindeki sıkıntılar da TBMM gündemine geldi.

TBMM Dilekçe Komisyonu'nda oluşturulan alt komisyon, bu konudaki şikayetleri ve sorunları dinlerken, uzman bürokratların ilginç değerlendirmeleri herkesin dikkatini çekti. Komisyonun son toplantısının konukları, Ticaret Bakanlığı'nın konuyla ilgili üst düzey bürokratları oldu. Bürokratların saptamaları toplantıya damga vurdu. Turan Yılmaz'ın edindiği bilgiye göre, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ahmet Erdal, müteahhitlik firmalarının yapısının düzeltilmesi gerektiğini belirterek, "Güçlü sermayesi, güçlü projesi olan köklü firmalar, tüketiciyi mağdur etmiyor. İşi olmayan herkes müteahhitlik yapıyor ve mağduriyetler çığ gibi büyüyor. Kasabı müteahhitlik yapıyor, ayakkabıcısı müteahhitlik yapıyor. Ondan sonra işin içerisinden çıkılamıyor maalesef. Müteahhitlere sınırlandırılma getirilmesini öneriyoruz" dedi.

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcısı Bayram Uzunoğlan da satış sahtekarlıklarını anlattı. Bürokrasinin sorunun farkında olduğu anlaşılıyor. Peki, mağduriyetleri ortadan kaldırmak için ne bekleniyor?
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