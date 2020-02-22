Muhterem Nur yoğun bakımda

GÖREVE GİRDİKTEN SONRA RAHATSIZLIĞI ORTAYA ÇIKAN MEMUR NASIL EMEKLİ OLABİLİR? Memurluğa başlamadan önce malul sayılmayı gerektirir rahatsızlığı olanlar malullük nedeniyle emekli olamazlar. Bu durum hem 5434 e hem de 5510 a tabi memurlar için geçerlidir. Malulen emekli olabilmek için, rahatsızlığın memurluğa başladıktan sonra ortaya çıkması gerekmektedir.