Muhterem Nur yoğun bakımda
2013 yılında vefat eden Müslüm Gürses'in 87 yaşındaki hayat arkadaşı Muhterem Nur hastaneye kaldırdı.
|22 Şubat 2020 09:14
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2013 yılında vefat eden Müslüm Gürses'in 87 yaşındaki hayat arkadaşı Muhterem Nur hastaneye kaldırdı.
Nur, yüksek şekere bağlı organ yetmezliği nedeniyle Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. 3 gündür tedavisi süren Nur'un sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
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