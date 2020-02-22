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Trabzon hasır bileziği, otomobil fiyatlarıyla yarışıyor

Trabzon'da, 4 bin yıllık geçmişi bulunan ve el sanatları ürünü olan Trabzon hasır bileziği, altın fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle alıcı bulamıyor. Yörede düğünlerin vazgeçilmezi olan hasır takı setleri 40 bin ile 200 bin TL arasında değişen fiyatlarıyla otomobil fiyatları ile yarışıyor.
 22 Şubat 2020 09:39
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Trabzon hasır bileziği, otomobil fiyatlarıyla yarışıyor

Trabzon'da, 4 bin yıllık tarihi geçmişi bulunan Trabzon hasır bileziği geleneği yaşatılıyor. Kuyumculuk mesleğinde makineye girmemiş el sanatlarından biri olarak gösterilen ve külçe ile hurda altının eritilerek tel haline dönüştürülmesiyle yapılan takı seti, gerdanlık, bilezik, küpe ve yüzükten oluşan 'Trabzon hasırı' dünyada birçok ülkeye de ihraç ediliyor. Kent genelinde birçok mahallede ve sokakta hasır işlemeciliği yapan kadınlar da teslim aldıkları altın telleri, gerdanlık ve bileklik şeklinde dokuyarak kuyumculara teslim ediyor. El emeğinden geçen hasırlar daha sonra işlenip son hali verilerek kuyumcu dükkanlarındaki vitrinlerde yerini alıyor. Altın fiyatlarının artmasıyla birlikte Trabzon hasır seti fiyatı 40 bin ile 200 bin TL'ye alıcı buluyor. Lüks otomobil fiyatları ile yarışan Trabzon hasırına artan fiyatlar nedeniyle ilgi azaldı.

'ARABA VE EV FİYATLARI İLE YARIŞMAYA BAŞLADI'

Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, altın fiyatlarındaki yükselişin Trabzon hasırına da yansıdığını belirterek, "Trabzon hasır bilezik, telkari ve kazaziyesinin coğrafi işaretini alarak sadece bu takıların Trabzon ili ve ilçelerinde yapılmasını sağladık. Yöreye özgü bir takı. Geçmiş yıllarda hasır bilezik devasa satışlar yapılıyordu. Dünya piyasalarında altın fiyatı yukarıya doğru çıktıkça bölgede düğünlerin vazgeçilmezi olan hasır takımlarına olan ilgi de ister istemez azaldı. Bakıldığı zaman hasır takımları 40 bin liradan başlıyor, kalınlığına göre fiyatları 200 bini bile bulabiliyor. Altın hasır takımlarında alım gücü zayıfladı. Fiyatlar, araba ve ev fiyatları ile yarışmaya başladı. Trabzon'da kuyumcular özel istek üzerine belli başlı hasırları da yapıyorlar. Trabzon'un plakasından esinlenerek yapılan 61 sıra hasır bilezik yaklaşık 200 bin liradan alıcı buluyor" dedi.

'ALTIN HAKİKATEN ALTIN ÇAĞINI YAŞIYOR'

Altın'ın, altın çağını yaşadığı belirten Yazıcı, "Altın yatırımcısının yüzünü güldürüyor. Her yıl yüzde 30 üzerine koya koya devam ediyor. Altın yatırımcı için güvenli bir liman. Altın alan yatırımcı asla zarar etmiyor. Altın hakikaten altın çağını yaşıyor" diye konuştu.

'HASIR TAKMAK İMKANSIZ HALE GELDİ'

Gelinlerine hasır takım aldığını belirten Tuğba Şahinkaya, "Ben Trabzon geliniyim, bende hasır yok. Zaten iki emekliyiz. Ama gelinlerimiz istedi. Onlara takmak zorunda kaldık. Ben de hasır takımım olsun istiyorum ama, şimdi o paraya çok daha fazla şeyler alınabilir. Altın fiyatları oldukça arttı" dedi.

Tuncay Sevim ise, "Hasır takımları pahalı bir ürün. Altın da gittikçe fiyat olarak tırmanıyor" diye konuştu.
DHA
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