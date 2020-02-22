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Bakan Selçuk: 'Sınıf tekrarı' sistemine yeniden geçilecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 öğretim yılından itibaren, 'sınıfta kalma' olarak bilinen sınıf tekrarı sistemine yeniden geçileceğini söyledi.
 22 Şubat 2020 09:42
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Bakan Selçuk: 'Sınıf tekrarı' sistemine yeniden geçilecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, liselerde sınıf geçme sistemine ilişkin "Velilerimizin 'Tamam, çok güzel', öğretmenlerimizin 'Böyle olursa eğitimde gerçekten büyük bir sıçrama olur', yöneticilerimizin 'keşke' dediği bir yönetmelik geliyor." dedi.

Selçuk, liselerde sınıf geçme ve kalmaya ilişkin mevzuat düzenlemesi hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Okullarda sınıfta kalmanın 1999'dan beri kaldırıldığını ifade eden Selçuk, çalışan ve çalışmayan çocuk arasında ayrım olması gerektiğini söyledi.

Her bir öğrencinin liseyi bitirdiğinde sahip olması gereken yeterlilikler konusunda standartlar oluşturulmasının önem taşıdığını anlatan Selçuk, bu yeterliliğe ulaşılmaması halinde, 4 işlem bilmeyen, okuduğunu anlama-yazma konusunda sıkıntı yaşayan çocuğun liseden mezun olabildiğini belirtti.

Ders geçmeyle ilgili 120 öğretmen, okul müdürü, il, ilçe yöneticileri ile velilerle Ankara'da bir araya geldiklerini ifade eden Selçuk, bu çalışmada, eğitim, ekonomi ve istihdam ilişkisi ile bölgesel durumlar dikkate alınarak bir çerçeve oluşturulduğunu bildirdi.

- "2020-2021 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanacak"

Sınıf geçmeyle ilgili çalışmanın bitirildiğini ve gelecek eğitim öğretim yılından itibaren uygulanacağını kaydeden Selçuk, "Velilerimizin 'Tamam, çok güzel', öğretmenlerimizin 'Böyle olursa eğitimde gerçekten büyük bir sıçrama olur.', yöneticilerimizin 'keşke' dediği bir yönetmelik geliyor." açıklamasında bulundu.

Birdenbire kural değiştirip öğrenciler için de sorun oluşturmak istemediklerine işaret eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Bu ülkenin çocukları, bizim deneme tahtamız değil, pilotla başlayalım dedik. Hazırlıklarımız tamam, bunun bu sene pilotunu yaptık, simülasyon anlamında yaptık, gayet güzel geçti. Burada, her dersten iki dönem notunun aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının 70 olması gibi bazı şeyler var. Bu böyle olduğunda kaç öğrenci yukarı çıkıyor, kaçı çıkamıyor, kimi nereye yönlendirebiliyoruz, bunun modellemesi çıktı. Bir yazılım oluşturduk ve senaryoyu rahat görebiliyoruz. Dolayısıyla çözebileceğimiz bir konu. Problem yok."

- "Hiç kimsenin formasyon almasına ihtiyaç yok"

"Pedagojik formasyonun Bakanlık tarafından verilmesi konusundaki çalışmaların hangi aşamada olduğu" ve "yeni atanacak öğretmenlere yönelik mesleki gelişim programlarında bir değişiklik olup olmayacağı" yönündeki soru üzerine Bakan Selçuk, formasyonda paradigmal bir dönüşüme ihtiyaç olduğunu söyledi.

Yüz binlerce gencin formasyon alması ve bunun için büyük ücretler ödemesini istemediklerini belirten Selçuk, "Formasyonda içerikte bir dönüşüm yapıyoruz. Bunu uluslararası teknopedagojik alanda yeni bir kavram çerçevesine oturttuk. İçeriğini hazırladık. İlgili üniversitelerle bağlantılarımızı devam ettiriyoruz. Hiç kimsenin formasyon almasına ihtiyaç yok. Çünkü zaten MEB, sadece sınavı kazananlara, ücretsiz olarak yeni paradigmadaki formasyon içeriğini verecek." diye konuştu.

Konunun YÖK ile görüşüldüğünü ifade eden Selçuk, altyapının hazır olduğunu, bu konuda problem bulunmadığını söyledi.

Artık pedagojik formasyon sertifika programının az sayıda üniversitede verildiğini dile getiren Selçuk, yolun yarısında kural değiştirmek istemediklerine işaret etti.

Formasyona devam edenlerin bunu bitireceğini anlatan Selçuk, "Takvimimizi açıkladık. Takvim içerisinde kazanan herkese özel yeni formasyonu ücretsiz vereceğiz." dedi.

- "Pergel'den sonra 17 bin okulda hayvan beslemeye başladılar"

Tokat'ın Turhal ilçesinde bir köy okulunda sınıf öğretmeninin "Fındık" ismili köpeği sahiplenerek öğrencilerinin arasına aldığının hatırlatılarak, "Sizin sahiplendiğiniz 'Pergel' ne yapıyor? Türkiye genelinde kaç arkadaşı oldu? " sorusu üzerine Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Pergel, bir barınakta ölmek üzereydi, haberdar oldum. Beraber bir hayatı sürdürmek anlamında ilgilendiğim bir köpek. MEB'in bahçesinde geziyor, dolaşıyor, zıplıyor. Kilo aldı biraz. Her hafta yüzlerce ziyaretçisi var. Bunu örnek olmak için istedim. Çünkü biz eğitimi kağıtlardaki, sorular, sınavlarla ilgili görmüyoruz. Eğitim, tabiatla, hayvanlarla, büyüklerimizle, anne babalarımızla, çocukla ilişkimizdir. Pergel, bir örnek olarak başka okullarda da yapılır mı diye çağrı yaptım. Pergel'den sonra 17 bin okulumuzda, çocuklar, öğretmenler hep beraber hayvan beslemeye başladılar. Sadece köpek değil, kaz, tavuk, kedi, tavşan var."

Selçuk, bunun okulu şenlendirdiğini, bahçeleri güzelleştirdiğini, öğrencilerin hayvanların bakımını üstlenmek için teneffüse koşarak çıktığını belirterek, "Bir şeyi abartmamak da lazım. Bu hayvana, çocuğa eziyet olacak bir işe de dönüşmemeli, kendi doğasında yürümeli. Bir şey çok abartılı olursa, gündemi aşırı meşgul edip ana aksamı bozarsa o işin tabiatına zarar verir. Burada da güzel bir örnek olması bakımından değerlendirilebilir. Ama abartmadan, hayvana zarar vermeden. Meseleye iki taraflı bakmak lazım. Bu sürecin büyüyeceğine inanıyorum." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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