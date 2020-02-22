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Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs Erzurum'da devrildi
Kazada yaralanan olmadığı öğrenildi
|22 Şubat 2020 10:59
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TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un taraftarını taşıyan otobüs, Erzurum'un Aşkale ilçesi yakınlarında devrildi.
Ligde oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında, deplasmanında takımlarını desteklemek için Erzurum'a gelen Bursalı taraftarların içinde bulunduğu otobüs, Aşkale ilçesi yakınlarında devrildi.
Kazada yaralanan olmadığı öğrenildi.
Erzurumspor deplasmanına giden Bursaspor taraftarlarını taşıyan otobüsün Aşkale'de kaza geçirmesi sonucu yaralanan taraftarlara acil şifalar diler, Bursapor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.TFF (@TFF_Org) February 22, 2020
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