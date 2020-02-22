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Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs Erzurum'da devrildi

Kazada yaralanan olmadığı öğrenildi
 22 Şubat 2020 10:59
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Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs Erzurum'da devrildi

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un taraftarını taşıyan otobüs, Erzurum'un Aşkale ilçesi yakınlarında devrildi.

Ligde oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında, deplasmanında takımlarını desteklemek için Erzurum'a gelen Bursalı taraftarların içinde bulunduğu otobüs, Aşkale ilçesi yakınlarında devrildi.

Kazada yaralanan olmadığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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