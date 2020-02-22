1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 62 tutuklama

>İzmir merkezli 43 ildeki FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 99 şüpheliden 62'si tutuklandı
 22 Şubat 2020 09:50
Yazdır
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 62 tutuklama

İzmir merkezli 43 ildeki FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 99 şüpheliden 62'si tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 99 şüpheliden 62'si tutuklandı, 37 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün TSK içindeki kripto yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında büfe/kontörlü sabit hat ardışık aramalardan tespit edilen deniz ve hava kuvvetlerine mensup astsubay rütbesinde 101'i muvazzaf 157 şüpheli hakkında 18 Şubat'ta gözaltı kararı verilmiş, 139 şüpheli yakalanmıştı.

Şüphelilerden 39'u etkin pişmanlık, biri değişen delil durumu nedeniyle serbest bırakılmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Adana'da komiser yardımcılığı operasyonunda 3 tutuklama
22 Şubat 2020 10:15		 'Bilseydim yanından bile geçmezdim, ağzımızın payını aldık'
22 Şubat 2020 09:23
Avukat değil 'ajan'
22 Şubat 2020 06:51		 2000-2014 yıllarında, askeri lise sınavlarını kazananların %97'si, ilk ve orta öğretimde başarılı değildi
21 Şubat 2020 23:27
Bu yıl ikna yöntemiyle teslim olan terörist sayısı 41'e yükseldi
21 Şubat 2020 20:56		 Kırıkkale'de komiser yardımcılığı sınavına FETÖ soruşturması: 11 gözaltı
21 Şubat 2020 20:51
Gaziantep'deki komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 7 tutuklama
21 Şubat 2020 20:43		 TSK, sivil yerleşimleri vuran Esed rejimi topçusuna karşılık veriyor
21 Şubat 2020 20:36
Zonguldak merkezli FETÖ operasyonunda 3 tutuklama
21 Şubat 2020 20:29		 FETÖ'nün mahrem imamları itirafçı oldu
21 Şubat 2020 19:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:21 - Sınırda virüs alarmı, İran'da bir kişi daha hayatını kaybetti12:18 - Tıpta uzmanlık sınavı yarın yapılacak12:07 - Gözleri görmeyen Mahmut hoca onlarca hafız yetiştirdi12:02 - 'Cep'ten çok konuşup, az ödüyoruz12:02 - Milyonlarca kitapla dolu rafları zamanda yolculuğa çıkarıyor11:58 - Depremzede KOBİ'lere kefalet desteği11:55 - Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor11:54 - İhracatta ana gündem 'koronavirüs' oldu11:53 - Annelerin doğum heyecanı sanal ortama taşındı11:36 - AK Parti: Türkiye İdlib'de yaşananlara seyirci kalamaz
11:34 - Önce hayvana eziyet etti, ardından kesti11:26 - Deniz polisi, riskli kurtarma çalışmalarında robot kullanacak11:26 - Koronavirüs altını rekora taşıdı11:25 - Konut kredi hacminin yaklaşık yüzde 13 artması bekleniyor11:25 - KDK sözlü sınav sonucu kararını iptal ettirdi11:25 - Karakola atmak istediği bomba elinde patlayan teröristin başvurusuna AİHM'den ret11:25 - Anne ve babasını boğarak öldüren sanığın cezasına bozma11:23 - 'Kalfa ve ustalık' belgesi alımına ilişkin iyileştirmeler sayılara yansıdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Türk Profesör Koronavirüse umut oldu
A Spor spikeri Setenay Cankat'ın görevine son verildi
Bir kurum daha, atama izni sınırlamasına tabi tutulmayacak
Bakan Selçuk: 'Sınıf tekrarı' sistemine yeniden geçilecek
Youtuber Hayrettin, 3 ünlü fenomeni biraraya getirdi
Nuh Mete Yüksel'den Erdoğan'a destek
Ozan Ceyhun'dan 'ülkücü katili' suçlamalarına cevap
'Bilseydim yanından bile geçmezdim, ağzımızın payını aldık'
Ceren'in Katilinin avukatına tepki yağıyor: Avukatlığın yüz karası!
Mansur Yavaş hakkında suç duyurusu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
iyotlu iyotsuz ikilemi 2
şu an çalan şarkı 3
elmalı pasta 2
suskunlar 2
zaman 1
Es Reicht 2
esnemek 1
çarşaf böreği 1
Franz Kafka 1
ersun yanal 1
SON İLANLAR
Çaykur Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Alacak
Ege Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Çaykur 760 geçici işçi alacak
Göç İdaresi Sözleşmeli 5 Mütercim Alacak
İBB 5 unvanda personel almak için ilana çıktı
Enez Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Şırnak Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Konya Kandıra SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam