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Adana'da komiser yardımcılığı operasyonunda 3 tutuklama

Şüphelilerin, sınavda hatalı olan bir soruya aynı cevabı verdiği belirlendi
 22 Şubat 2020 10:15
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Adana'da komiser yardımcılığı operasyonunda 3 tutuklama

Adana merkezli 11 ilde 2009'daki komiserliğe geçiş sınavına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, 2009'da yapılan sınavda usulsüzlük yaptığı iddia edilen FETÖ mensuplarına yönelik 18 Şubat'ta Adana merkezli 11 ilde eş zamanlı düzenlediği operasyon kapsamında, 7 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 18'e yükseldi.

Örgütün belirlediği evlerde soru ve cevapların verildiği tespit edilen şüphelilerin, sınavda hatalı olan bir soruya da aynı cevabı verdiği belirlendi. Bilirkişi heyetinin sınav kağıtları incelemesinde, katılımcıların sadece yüzde 10'unun çözebileceği zor soruları şüphelilerin tamamının doğru cevapladığı iddia edildi.

Zanlıların bazılarının sorgularında etkin pişmanlıktan yararlanarak suçlamaları kabul ettiği ve itiraflarda bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı
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