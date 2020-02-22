90'ların 'dahi çocuğu' Selimcan'dan dikkat çeken 'Atakan' yorumu
|22 Şubat 2020 10:16
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Atakan Kayalar ile ilgili tartışmalara katılan 90'ların 'dahi çocuğu' olarak
bilinen Selimcan Sazak, "Bu 'dahi' fetişini doğru bulmuyorum ve parçası
değilim. Siz de olmayın. Konuşacak daha büyük meselelerimiz var" ifadelerini
kullandı.
Bir alışveriş merkezinde kitaplara bakarken düşüncülerini paylaşan ve okuduğu kitaplardan bahseden 10 yaşındaki Atakan Kayalar, Türkiye gündemine oturdu.
Tartışmalar üzerine devreye giren Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Atakan Kayalar için sağduyu çağrısı yaparak, aileye pedagojik yönlendirme ve rehberlik hizmeti verilmeye başlandığını duyurdu.
Günlerdir hakkında bir çok haber yapılan Atakan'ın durumu akıllara 90'ların süper çocuğu 'Selimcan'ı getirdi.
SİYASET PROGRAMLARINDA BOY GÖSTERİYORDU
90'lı yıllarda keskin zekası ile dikkat çeken Selim Sazak, tartışma programlarında kendisinden beklenmeyen fikirlerini akıcı bir şekilde dile getiriyordu.
Böyle bir magazinle ilgilenmiyorum. Hiç ilgilenmedim. Yıllardır beni tanıyıp "o çocuk sen miydin ya?!" yazanlar var, görüyorsunuz (@jeandpardaillan sözüm sana, 🙃). Bu "dahi" fetişini doğru bulmuyorum ve parçası değilim. Siz de olmayın. Konuşacak daha büyük meselelerimiz var.Selim Sazak (@scsazak) February 20, 2020
Twitter'dan sitem etti: DAHA BÜYÜK MESELELERİMİZ VAR
Filozof Atakan'ın sosyal medyada gördüğü ilgi sonrası TV'lerin peşine düştüğü Selim Sazak Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Yıllardır Washington Post, Foreign Affairs ve Foreign Policy'de onlarca defa yazdım. 4-5 uluslararası akademik ödülüm, kendi adımla 100'ün üzerinde yazım, raporum, yayınım var. Bu zamanda bir kez aramayan 'büyük' TV'ler şimdi 'süper çocuk' magazini için telefonumu aşındırıyor. Böyle bir magazinle ilgilenmiyorum. Hiç ilgilenmedim. Yıllardır beni tanıyıp 'o çocuk sen miydin ya?' yazanlar var, görüyorsunuz. Bu 'dahi' fetişini doğru bulmuyorum ve parçası değilim. Siz de olmayın. Konuşacak daha büyük meselelerimiz var" ifadelerini kullandı.
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