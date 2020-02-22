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Çalınan deprem kayıt cihazındaki veriler kurtarıldı

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alp:- "Cihazların kaydettiği verilerde hiçbir eksik yok. Cihazlar bakımda. Onları başka eksik yerlere kanalize etmeye çalışacağız. Onların yerine başka cihaz koymayacağız"
 22 Şubat 2020 10:24
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Çalınan deprem kayıt cihazındaki veriler kurtarıldı

Doç. Dr. Alp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık iki yıldır TÜBİTAK iş birliğinde, Alman bir grup ve İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü tarafından Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde proje çalışması yürüttüklerini söyledi.

Proje kapsamında ilçedeki kırsal bir alana iki deprem kayıt cihazı yerleştirdiklerini belirten Alp, "O bölgede Ganos fayının 1912'den beri aktivitesi yok. Herhangi bir deprem üretmiyor. Gaziköy'den Saroz'a kadar uzanan bir fay var. Biz iki ayda bir bölgeye gidip cihazların kaydettiği verileri alıyorduk. Bu cihazlarla o fay hattını dinliyorduk." dedi.

Yaklaşık 3 hafta önce bölgeye gittiklerinde cihazların yerinde olmadığını gördüklerini, bunun üzerine jandarmaya haber verdiklerini anlatan Alp, "İstemediğimiz bir olay oldu, deprem kayıt cihazları çalındı. Sağ olsun jandarma olayı hızlı şekilde çözdü. Kayıt cihazlarımız bulundu ve bize teslim edildi. Cihazlardaki verilerimizi kurtardık. Orada farklı türde deprem kayıt cihazları, akü ve güneş paneli vardı. Bunların hepsini çalmışlardı. Olay büyüyünce çalan kişiler bunları sağa sola atmış. Jandarma cihazları atıldıkları yerlerde buldu ve bize teslim etti. Cihazların kaydettiği verilerde hiçbir eksik yok. Cihazlar şu anda bakımda. Onları başka eksik yerlere kanalize etmeye çalışacağız. Onların yerine başka cihaz koymayacağız." diye konuştu.

- Olay

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü yetkilileri, Şarköy ilçesinde bölgedeki depremleri kaydetmek için yerleştirdikleri cihazların çalındığını fark edip durumu jandarmaya bildirmişti.

Jandarma ekipleri, cihazların üzerindeki GPS'leri takip ederek cihazların Yeniköy Mahallesi'ndeki bir adreste olduğunu tespit etmiş, olayla ilgili gözaltına alınan S.K. ve S.Y. tutuklanmıştı.
Anadolu Ajansı
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