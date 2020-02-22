Metro'da 'duraktan durağa bilgi yarışması'
İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman metrosunda yolculara bilgi yarışması yapan bir genç, yolcuların eğlenceli dakikalar geçirmesine neden oluyor.
|22 Şubat 2020 10:45
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İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman metrosunda yolculara bilgi yarışması yapan bir genç, yolcuların eğlenceli dakikalar geçirmesine neden oluyor.
İstanbul'da ulaşımının verdiği sinir stresi eğlenceli bir hale çeviriyor. Düzenlediği bilgi yarışmasında şu sorular vardı:
Türkiye'nin en büyük dağı hangisidir?
-ağrı.
Sinirlenince tüküren hayvan hangisidir?
-Lama
"Selvi Boylum Al Yazmalım" filminde asya karakterini kim oynamıştır?
-Türkan Şoray
Türkiyede İlk üniveriste?
-İstanbul Üniversitesi
-Galatasaray
Kurtlar vadisi çakır kaçıncı bölümde ölmüştür?
-43
-kırk beeş
-hayır abi 43'te vuruluyor ,45 te ölüyor.
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