'Hazırgiyim ve tekstil sektöründe istihdam 1 milyon kişiyi aştı'
Ticaret Bakanı Pekcan: Hazırgiyim ve tekstil sektöründe istihdam 1 milyon kişiyi aştı
|22 Şubat 2020 11:09
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Ticaret Bakanı Pekcan: Hazırgiyim ve tekstil sektöründe istihdam 1 milyon kişiyi aştı
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