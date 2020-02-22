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'Kalfa ve ustalık' belgesi alımına ilişkin iyileştirmeler sayılara yansıdı

Mesleki eğitim merkezlerinden 2019'da kalfalık belgesi alan aday sayısı, 2018'e göre yüzde 59, ustalık belgesi alan kişi sayısı da yüzde 126 arttı- Geçen yıl, sınavda başarılı olan 98 bin 787 aday kalfalık, 78 bin 172 aday ustalık belgesi aldı
 22 Şubat 2020 11:23
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'Kalfa ve ustalık' belgesi alımına ilişkin iyileştirmeler sayılara yansıdı

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki eğitim merkezlerinden kalfalık belgesi alanların sayısı, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 59 artarak 98 bin 787, ustalık belgesi alanların sayısı da yüzde 126 artarak 78 bin 172'e yükseldi.

MEB, sanayinin kalfa ve usta talebine cevap verebilmek için mesleki eğitim merkezlerini güçlendirmeye devam ediyor.

Öğrencilerin haftada bir gün okula gittiği, diğer günler işletmelerde beceri eğitimi aldığı mesleki eğitim merkezlerinde, 11. sınıf sonrasında başarılı olanlar kalfalık, 12. sınıf sonrasında başarılı olanlar da ustalık belgesi alabiliyor.

Bu kapsamda Bakanlık, kalfalık ve ustalık belgesine başvurulara hızlı cevap verebilmek için tüm alanlarda teorik sınavların tamamını e-sınav olarak ve her ay yapılabilme imkanı getirmişti.

Diğer taraftan teorik sınavda başarılı olanların beceri sınavları yılda 2 kez yapılabilirken, bu sayı da 6'ya çıkarılmıştı. Artık teorik sınavda başarılı olan kalfa ve usta adayları 2 ayda bir uygulamalı beceri sınavlarına girebiliyor.

- Sınav sayısındaki artış başvuruyu da artırdı

Kalfalık ve ustalık sınav sayısının artırılması, başvuru sayısını da yükseltti. Bu imkanın getirilmesiyle, özellikle mesleki eğitim merkezi öğrencisi olmayıp önceki öğrenmeler kapsamında yeterlilik belgesi ihtiyacı bulunan vatandaşlar da belge almak için başvurdu.

Bu kapsamda, 2018'de kalfalık ve ustalık belgesi almak için 156 bin 672 aday başvuru yaptı. Bu adayların 96 bin 679'u başarılı oldu, 62 bin 129 aday kalfalık, 34 bin 550 aday ustalık belgesi aldı.

İyileştirmeler sonrası kalfalık ve ustalık belgesi başvuru sayısı 2018'e göre 2019'da yüzde 48 artışla 232 bin 304'e yükseldi. Bunlardan 135 bin 959'u kalfalık, 96 bin 345'i ustalık belgesi için başvurdu. Bu adayların 176 bin 959'u sınavda başarılı oldu ve 98 bin 787'si kalfalık, 78 bin 172'si de ustalık belgesi aldı. Böylece yeterlilik belgesi alan kalfa ve usta sayısı bir önceki yıla göre 2019'da yüzde 83 arttı.

- Usta sayısı yüzde 126 arttı

Kalfalık belgesi alan aday sayısı 2018'de 62 bin 129 iken geçen yıl 98 bin 787'e yükselerek yüzde 59, ustalık belgesi alanların sayısı 2018'de 34 bin 550 iken geçen sene 78 bin 172'e yükselerek yüzde 126 artış gösterdi.

Konuyla ilgili AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Koşulları sağlayan kalfalık ve ustalık adaylarının sınav dönemlerini bekleme süresini kısaltmak ve sanayimizin ihtiyacı olan kalfa ve ustaların sektörlerle buluşmalarını hızlandırmak için iki alanda iyileştirme yaptık. Birincisi, yılda 2 kez gerçekleştirilen kalfalık ve ustalık belgesi sınavlarını yaptığımız yeni düzenlemeyle artık yılda 6 kez yapıyoruz. Diğer taraftan teorik sınavların her ay yapılabilmesi için teorik sınavlarda e-sınav seçeneğini uygulamaya koyduk. Kalfalık ve ustalık belgesi alımına ilişkin bu iyileştirmeler, kalfalık ve ustalık sınavlarına başvuruların artmasına yol açtı. 2018'e göre 2019 başvuruları yaklaşık yüzde 50 arttı. Artık bu kapsamda tüm taleplere Bakanlık olarak bir gecikme olmadan cevap verebiliyoruz."
Anadolu Ajansı
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