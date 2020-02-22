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Deniz polisi, riskli kurtarma çalışmalarında robot kullanacak

İstanbul'da deniz polisi, her türlü hava koşulunda manevra kabiliyetini kaybetmeden suda saatte 15 kilometre hızla ilerleyebilen, 200 kilogram taşıma kapasitesi bulunan uzaktan kumandalı can kurtarma robotunu kullanmaya başladı
 22 Şubat 2020 11:26
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Deniz polisi, riskli kurtarma çalışmalarında robot kullanacak

- Denizlerdeki riskli kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere tasarlanan nal tipi can simidi görünümündeki uzaktan kumandalı can kurtarma robotu, İstanbul Deniz Liman Şube Müdürlüğü envanterine girdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü; İstanbul Boğazı, Marmara Denizi, Karadeniz ve İstanbul'daki iç sularda asayiş ve adli konulara müdahale ederken, bu bölgelerdeki olası kurtarma çalışmalarında da aktif görev üstleniyor. Sularda güvenliği sağlayan deniz polisi, gelişen teknolojiyle ekipman ağını da her geçen gün genişletiyor.

İstanbul Deniz Liman Şube Müdürlüğü, denizlerde personelin ve kurtarma botlarının yanaşamadığı riskli kurtarma bölgelerinde etkin şekilde kullanılabilecek, "hayat kurtaran teknoloji" olarak tanımlanan can kurtarma robotunu envanterine kattı. Deniz güvenliği alanında faaliyet yürüten kurumlarda ilk ve tek olan bu robot, kendinden itişli motoru ve simetrik tasarımı sayesinde suyun üzerinde aşırı dalga koşullarına rağmen çift yönlü ilerleyebiliyor.

Deniz polisinin kurtarma çalışmalarında elini kolaylaştıran bu teknoloji, iki kişiyi rahatlıkla kıyıya çekebiliyor. Toplam ağırlık taşıma kapasitesi 200 kilogram olan robot, kendisine tutunacak insanları güvenli bölgeye taşımasının yanında, insan yoğunluğunun fazla olduğu kurtarma bölgelerine seri şekilde can kurtarma simidi gibi ekipmanların ulaştırılması için de kullanılacak.

AA muhabirine can kurtarma robotu hakkında bilgi veren İstanbul Deniz Liman Şube Müdürlüğü Komiser Yardımcısı Ertuğrul Esen, girilmesi zor olan dar ya da sığ alanlarda, yangın anında tekneye ya da gemiye yanaşılamaması durumlarında ve benzeri durumlarda cihazı kullanacaklarını söyledi.

Esen, "Şahısların denize düşerek iskele altlarına girmesi gibi olaylarda, unsurlarımız, bu gibi bölgelere girmekte zorlanmakta. Özellikle denizde şahıslara müdahale süresinin çok önemli olduğu bilinmektedir. Bu kapsamda, mevcut personel ve botlarımızın yetersiz kaldığı bölgelerde kurtarma robotunu kullanmaktayız." dedi.

Robotun su üstünde her koşulda çalışabildiğine vurgu yapan Esen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu robotların 3 mil (4 bin 828 metre) mesafesi var. 40 dakika şarj süresi var. Denizde gerçekleşebilecek olaylara hızlı müdahale etmemizi sağlıyor. Denizde oluşabilecek yangın vesaire gibi durumlarda şahıslara hızlıca müdahale etmek için kullanmaya başladık. Bu anlamda yararlı olacağını düşünüyoruz."

Anadolu Ajansı
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